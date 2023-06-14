تكنولوجيا: سامسونج تطلق Galaxy S23 FE في أسواق محدودة في الربع الثالث من 2023

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الكوري سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy S23 FE في أسواق محدودة في الربع الثالث من 2023.

يعود هاتف Galaxy S23 FE للأضواء من جديد في أحدث التسريبات، وعلى عكس التسريبات السابقة التي جاءت من SamMobile وأشير فيها إلى أن سامسونج تطلق هذا الإصدار في الربع الثالث من 2023، جاءت التسريبات الجديدة لتكشف عن موعد جديد متوقع لإطلاق Galaxy S23 FE.

ولقد أشارت التسريبات الجديدة التي نشرت اليوم إلى أن سامسونج تطلق هاتف Galaxy S23 FE في حدث يعقد في الربع الثالث من هذا العام، أي في الفترة ما بين شهري يوليو وسبتمبر.

كما أوضحت التسريبات الجديدة أن هاتف Galaxy S23 FE يأتي برقاقة معالج Exynos 2200 مع كرت شاشة Xclipse 920 من AMD.

وعلى عكس هاتف Galaxy S21 FE الذي توفر باثنان من النماذج التي تختلف في المعالجات بين Snapdragon أو Exynos، فإن هاتف Galaxy S23 FE يتوفر بمعالج Exynos 2200 في جميع الأسواق.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف Galaxy S23 FE يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، على أن يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 25W.

ويتوفر هذا الإصدار بذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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