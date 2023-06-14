تكنولوجيا: هاتف Infinix Note 30 5G ينطلق برقاقة Dimensity 6080

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق هاتف Infinix Note 30 5G في السوق الهندي اليوم برقاقة معالج Dimensity 6080، ومستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل.

يتميز هاتف Infinix Note 30 5G بشاشة LCD بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض Full HD+، ومعدل تحديث 120Hz، كما يدعم الشاشة طبقة حماية من NEG Glass، وتتميز الشاشة بنسبة سطوع 580 nit.

ويضم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 6080، كما يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة 256 جيجا بايت في سعة UFS 2.2، ويدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة microSD بسعة تصل إلى 2 تيرابايت.

أيضاً يتميز هاتف Infinix Note 30 بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية والتي تتضمن مستشعر رئيسي Samsung HM6 بدقة 108 ميجا بيكسل، مع مستشعر لعمق التصوير بدقة 2 ميجا بيكسل، مع كاميرة بتقنية الذكاء الإصطناعي.

من جانب أخر يأتي الهاتف بمستشعر سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، كما تدعم Infinix الكاميرة في هذا الإصدار بعدد من التقنيات وأنماط التصوير التي تتضمن دعم التصوير في الإضاءة المنخفضة، مع نمط سينمائي لتسجيل الفيديو.

أيضاً يضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، وينطلق بتقنية الشحن السريع بقدرة 45W، كما يدعم الهاتف معايير IP53، ويضم مدخل 3.5 مم للسماعات، ويأتي مستشعر البصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

كما ينطلق هاتف Note 30 5G بنظام تشغيل Android 13، وواجهة XOS 13، ويضم الهاتف اثنان من المكبرات الصوتية JBL وHi Res، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بألوان الأسود، والأزرق، إلى جانب اللون البرتقالي.

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