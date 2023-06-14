تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن شاشة Philips 40B1U6903CH 40 بتصميم منحني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Philips رسمياً عن شاشة Philips 40B1U6903CH 40 التي تنطلق بتصميم منحني فائق الإتساع، على أن تتوفر بسعر 1849 يورو.

تتميز شاشة Philips 40B1U6903CH 40 بحجم 40 إنش، ودقة عرض 5120 في 2160 بيكسل أو 5K2K، كما تتضمن الشاشة لوحة IPS بزوايا عرض 178 إلى 178 درجة، وتباين 1000:1، أيضاً تدعم الشاشة سطوع 350 cd / m² مع أعلى دقة للألوان.

كما تدعم الشاشة إستجابة سريعة عند 1 مللي ثانية GtG، مع خفض نسبة الضبابية إلى أقل مستوى، أيضاً تأتي بمعايير VESA DisplayHDR 400 لتحسين جودة العرض.

وتدعم شاشة 40B1U6903CH نطاق واسع في تدرج الألوان بنسبة 134% من sRGB، ونسبة 103% من NTSC، وأيضاً نسبة 98% من ألوان DCI-P3.

وللإتصال تأتي الشاشة مع Thunderbolt 4 للإتصال السلس بأجهزة الحاسب المحمول ودعم شحن بقدرة 100W، كما تأتي الشاشة بعدد من المنافذ تشمل DisplayPort 1.4، وHDMI 2.0، ومنفذ USB C بنمط DisplayPort Alt.

كما توفر شاشة Philips 40B1U6903CH بمنافذ USB لدعم إتصال الملحقات، وإخراج الصوتيات، أيضاً تأتي الشاشة بمكبر صوتي مدمج، وتتوافق مع حامل VESA لضبط إرتفاع وزواية العرض.

وتدعم الشاشة تقنية Flicker-Free لخفض الإجهاد على العين والتي تعمل على خفض ومضات الشاشة، إلى جانب نمط مخصص لخفض الإضاءة الزرقاء، وتدعم الشاشة نمط صورة داخل صورة ومن المقرر أن تتوفر بسعر 1850 يورو تقريباً.

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