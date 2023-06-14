تكنولوجيا: هاتف Global Vivo Y02t يحصل على شهادة TDRA ومن المفترض ان يصل قريبًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Vivo العديد من الهواتف الذكية مع سلسلة Y مؤخرًا، بما في ذلك Vivo Y35+ و Vivo Y36 والمزيد. تتوفر هذه الهواتف في مناطق مختلفة مع اقتصار بعضها على الصين. وتستعد الشركة أيضًا لإطلاق هاتف ذكي اقتصادي قريبًا يسمى Vivo Y02t.

وفي الوقت الذي ننتظر فيه الإعلان الرسمي، تم رصد هاتف Y02t على موقع TDRA الإلكتروني، مما يشير إلى إطلاق وشيك. ويتوفر بالفعل جهاز يحمل نفس الاسم للشراء في السوق الهندية. ومع ذلك، فإن هذا البديل الجديد يستهدف السوق العالمية.

وظهر Vivo Y02t على موقع TDRA الإلكتروني مع رقم الطراز V2254. وبصرف النظر عن رقم الطراز، لم نحصل على أي شيء مثير للاهتمام من شهادة Vivo Y02t الرسمية بالفعل في الهند ويمكننا أن نتوقع أن تتميز النسخة العالمية بنفس المواصفات.

يحصل الهاتف الذكي على شاشة IPS LCD بحجم 6.5 بوصة بكثافة 270 بكسل في البوصة ودقة شاشة 720 × 1600 بكسل. ويبلغ قياس الهاتف 164 × 75.6 × 8.5 ملم ويزن 186 جرامًا.

يتم تشغيل الهاتف الذكي بواسطة معالج MediaTek Helio P30 المقترن بـ Mali-G71 MP2 مع 3 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 32 جيجابايت من التخزين الداخلي. ويحصل الهاتف على كاميرا واحدة فقط بدقة 8 ميجابكسل في الخلف بينما يوجد من الامام كاميرا امامية بدقة 5 ميجابكسل.

يعمل الجهاز ببطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة 18 واط. ويتوفر الهاتف باللونين الأسود والذهبي ويعمل بنظام Android 13. تم إدراج الإصدار الهندي من الهاتف الذكي بالفعل على Flipkart بسعر 9999 روبية.

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