شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google Photos تحصل على مميزات جديدة.. اعرف أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت Google ميزات تحرير جديدة إلى خدمة مشاركة الصور وتخزينها "Google Photos"، حيث قامت الشركة بالتغريد من حساب صور Google الخاص بها للإعلان عن إضافات الميزات، وتتضمن أحدث الميزات - اقتراحات Portrait Light و Portrait Blur و Dynamic و Color Pop وHDR وSky.

ومع ذلك ستتوفر هذه الميزات فقط لمستخدمي الويب المشتركين في خدمة التخزين السحابية للشركة ، Google One، ووفقًا للشركة ، ستساعد هذه الميزات المستخدمين على تحرير صورهم مباشرة من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

ووفقًا لصفحة دعم الشركة ، ستساعد ميزة "Portrait Light" المستخدمين على ضبط موضع الإضاءة وسطوعها على صور الشخص، وفي الوقت نفسه ، سيمكن "Portrait Blur" المستخدمين من ضبط ضبابية الخلفية.

وأضافت الشركة "انقر فوق Sky للاختيار من بين عدة لوحات وضبط اللون والتباين في السماء"، وبصرف النظر عن هذا ، ستساعد ميزة HDR في تقديم صورة أكثر توازناً من خلال تحسين السطوع والتباين عبر الصورة.

وفي مارس ، أعلنت Google عن وصول ميزة Magic Eraser في نظامها الأساسي للصور. هذه الميزة متاحة الآن على جميع هواتف Pixel. علاوة على ذلك ، يمكن لمشتركي Google One ، بما في ذلك أولئك الذين يستخدمون أجهزة iPhone ، استخدام هذه الميزة أيضًا.

وتكتشف أداة Magic Eraser الانحرافات في الصور مثل قاذفات الصور أو خطوط الكهرباء. يمكن للمستخدمين الاستفادة من هذه الميزة لإزالة هذه الاضطرابات بسهولة من صورهم، وفي الآونة الأخيرة ، ورد أن صور Google بدأت أيضًا في اختبار ميزة التأثير السينمائي عند الطلب. من المتوقع أن تسمح هذه الميزة للمستخدمين بتحديد صورة وتحديد مدة الفيديو الناتج.

وستعمل منصة تخزين الصور ومشاركتها بعد ذلك على إنشاء رسم متحرك بتقريب بطيء الحركة لتلك الصورة المحددة. تشير الشائعات إلى أن جودة التأثير ستعتمد على الصورة التي يختارها المستخدمون.