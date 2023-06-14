شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسهم أوروبا ترتفع مدعومة بقطاع التكنولوجيا قبيل قرار الفائدة الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت الأسهم الأوروبية مرتفعة، مدعومة بمكاسب أسهم قطاع لتكنولوجيا وسط تفاؤل متزايد بألا يرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه بشأن السياسة النقدية حسبما نقلت CNBC.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% مع ارتفاع مؤشر قطاع التكنولوجيا الحساس لسعر الفائدة 1.5%.

ويأمل المستثمرون في أن تُظهر بيانات التضخم الأميركية التي ستصدر في وقت لاحق اليوم تراجعاً في الأسعار في شهر مايو، وهو ما سيعزز الرهانات على عدم رفع الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة حينما يصدر قراره اليوم الأربعاء.

وقفز سهم إمبريسر 5.2% متصدراً الأسهم على المؤشر ستوكس 600 بعدما أعلنت المجموعة السويدية المتخصصة في ألعاب الفيديو برنامج إعادة هيكلة لخفض التكاليف والاستثمارات بما في ذلك الإنفاق على تطوير منتجات جديدة.