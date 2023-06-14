شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسهم Intel تكسب 11مليار دولار في يومين.. وأسهم Netflix تحلق لأعلى مستوياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت المؤشرات الأميركية اتجاهها الصاعد بدعم من بيانات التضخم والتي عززت الرهانات على أن الفدرالي الأميركي لن يرفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء حسبما نقلت CNBC.

إذ أظهر تقرير لوزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.1% عب أساس شهري في مايو بعد قفزة بنسبة 0.4% في أبريل ،

كما ارتفع التضخم بنسبة 4% على أساس سنوي وبأقل من التوقعات.

ونتيجة لذلك قام المستثمرون بتسعير فرصة بنسبة 93% بأن المركزي الأميركي سيبقي أسعار الفائدة عند نطاق 5% إلى 5.25%.

أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية:

ارتفع مؤشر الداو جونز بنحو 0.4% أي ما يعادل نحو 145 نقطة في يوم الثلاثاء مرتفعاً للجلسة السادسة على التوالي ومحققاً أعلى إغلاق له في 4 أشهر.

وارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 0.7% مسجلاً أعلى إغلاق له في نحو 14 شهراً.

كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.8% مسجلاً رابع ارتفاع يومي على التوالي وأعلى إغلاق له في نحو 14 شهراً.

سهم Intel:

ارتفع سهم Intel بأكثر من 8% في جلستي الإثنين والثلاثاء ليصل إلى أعلى مستوى له في 9 أشهر لتضيف الشركة نحو 11 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في يومين.

زداء الدعم للسهم بعد أنباء أن الشركة تجري محادثات مع Softbank لتكون مستثمراً رئيسياً في الطرح العام الأولي لشركة ARM التابعة للبنك.

وأفادت رويترز في وقت سابق في أبريل أن شركة ARM تعتزم بيع أسهمها في بورصة ناسداك في وقت لاحق من هذا العام ، سعياً لجمع ما بين 8 إلى 10 مليارات دولار.

قفز سهم Netflix بنحو 3% في جلسة أمس الثلاثاء مرتفعاً إلى أعلى مستوياته في 17 شهراً .

سهم Netflix:

وكان Bank of America قد رفع هدفه السعري لسهم Netflix إلى 490 دولارًا من 410 دولارات موضحاً إن حملة منع مشاركة كلمات المرور ستؤدي إلى زيادة المراجعات التقديرية.

وأعلنت الشركة أن أكثر من 100 مليون أسرة قدمت أوراق اعتماد تسجيل الدخول لأشخاص خارج منازلهم بعد حملة منع مشاركة كلمات المرور.