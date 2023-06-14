تكنولوجيا: شركة OpenAI تحذر مايكروسوفت من التسرع في دمج GPT-4 في Bing

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة OpenAI بتحذير شركة مايكروسوفت في وقت مبكر من هذا العام من التسرع في دمج GPT-4 في Bing دون مزيد من التدريب، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال. وعلى الرغم من أن مايكروسوفت قد مضت قدمًا على أي حال، إلا أن التنبيه أثبت بصيرته حيث لاحظ المستخدمون الأوائل سلوكًا “غير متقطع” في أداة Bing AI.

فبدلاً من شراء OpenAI بشكل مباشر، استثمرت مايكروسوفت في حصة 49 في المائة في شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة، وهي استراتيجية مصممة لمساعدتها على تجنب التدقيق في مكافحة الاحتكار. وأتاح هذا الترتيب لشركة مايكروسوفت الوصول المبكر إلى ChatGPT و DALL-E 2 من OpenAI لتعزيز محرك بحث Bing.

علاوةً على ذلك، فإنها تضيف برنامج CoPilot المدعوم من OpenAI إلى Office ومنتجات برمجية أخرى. وفي الوقت نفسه،تحصل OpenAI على الاستثمار المالي وخوادم مايكروسوفت للاستضافة. وتصف وول ستريت جورنال الترتيب على أنه“علاقة مفتوحة” حيث تحتفظ مايكروسوفت بنفوذ كبير دون سيطرة كاملة.

على سبيل المثال، على الرغم من أن الاتفاقية تحد من عملاء محرك البحث OpenAI، لا يزال العمل مع منافسي مايكروسوفت مجانيًا. ويمكن أن يضع ذلك الشركتين في مواقف محفوفة بالمخاطر مثل فرق المبيعات الخاصة بهما التي تقوم بعمل متداخلة مع نفس العملاء. بالإضافة إلى ذلك، فقد اشتكى موظفو مايكروسوفت من انخفاض الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الداخلي ونقص الوصول المباشر إلى نماذج OpenAI للباحثين والمهندسين.

كما ورد أن موظفي مايكروسوفت فوجئوا أيضًا بمدى سرعة إطلاق OpenAI لبرنامج ChatGPT. وفتحت الشركة الناشئة روبوت المحادثة الخاص بها للجمهور في شهر نوفمبر الماضي في طريقها لتسجيل الرقم القياسي لقاعدة مستخدمي التطبيقات الأسرع نموًا.

لم تطلق مايكروسوفت تكامل Bing GPT حتى شهر فبراير، بعد أن كانت ChatGPT في طريقها بالفعل لتصبح اسمًا مألوفًا. وحتى مع إطلاق Bing للذكاء الاصطناعي، من الصعب القول بأن مايكروسوفت لم تستفد كثيرًا من الشراكة.

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