شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تعلن تعطل بعض خدماتها السحابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة أمازون أن عدداً من الخدمات الموجودة على وحدتها السحابية (إيه.دبليو.إس) تعطلت يوم أمس الثلاثاء لدى العملاء، مضيفة أنها تعمل على إنهاء العطل حسبما نقلت البيان الإماراتية.

وذكر موقع داون ديتكتور الذي يتتبع انقطاعات الخدمات الإلكترونية أن نحو 12 ألف مستخدم أبلغوا عن مشكلات في الوصول للخدمات.

وقد يكون عدد المستخدمين الذي تأثروا بهذا العطل أكبر من ذلك.

وأظهرت صفحة الحالة الخاصة بوحدة (إيه.دبليو.إس) رسالة جاء فيها "حددنا السبب الأساسي بأنه مشكلة في إيه.دبليو.إس لامبدا ونعمل عن كثب على حلها".

وإيه.دبليو.إس لامبدا هي خدمة تتيح للعملاء تشغيل برامج حاسوبية دون الحاجة إلى إدارة أي خوادم أساسية.

وتستخدم هذه الخدمة بعض الشركات مثل تي-موبايل يو.إس ونتفليكس وأوتوديسك.

ولم ترد أي من الشركات الثلاث بعد على طلبات من رويترز للتعليق.