شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. إتاحة ميزة مشاركة مقاطع الأغاني على Instagram Notes وترجمة الملاحظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوي Instagram Notes، الذي تم تقديمه في ديسمبر من العام الماضي، على بعض الميزات الجديدة، يمكن للمستخدمين فقط ترك رسائل الحالة لأصدقائهم المشتركين أو المقربين في الجزء العلوي من علب الوارد الخاصة بهم.

كان المستخدمون في السابق يقتصرون على النصوص والرموز التعبيرية عند إنشاء ملاحظاتهم، لكن الشركة حاليا أضافت ميزة مشاركة مقطع مدته 30 ثانية من أغنية للتعبير عن أنفسهم بشكل أكبر.

تتيح هذه الميزة الجديدة الموسيقى في الملاحظات، للأشخاص مشاركة مزاجهم الحالي ومشاعرهم مع أغانيهم المفضلة، بالإضافة إلى تضمين تعليق لمشاركة أفكارهم والمقطع.

ستكون مقاطع الأغاني متاحة في جميع الأسواق بجميع أنحاء العالم حيث حصل إنستجرام على حقوق ترخيص الموسيقى.

الميزة الثانية الجديدة في التحديث هي Notes Translations باستخدام هذه الميزة يمكن للمستخدمين بسهولة ترجمة الملاحظات بلغة مختلفة بالنقر فوق "انظر الترجمة".

يدعم إنستجرام بالفعل الترجمات في أجزاء أخرى من التطبيق ، مثل أوصاف المنشورات والتعليقات و Reels والآن Notes أيضًا.

تقول ميتا إنها اكتشفت أثناء الاختبار أن المستخدمين استمتعوا ببدء محادثات غير رسمية مع الأصدقاء، وبالتالي الملاحظات.

يشجع Instagram Notes المستخدمين على "مشاركة فكرة" مثل "ما الذي يحدث؟" على تويتر.

يمكن للمستخدمين كتابة ملاحظة بحد أقصى 60 حرفًا مع عرض نص أو رمز تعبيري أعلى البريد الوارد لأصدقائهم لمدة 24 ساعة.

وفقًا لـ ميتا يستخدم الكثير من المراهقين Notes، نشر أكثر من 100 مليون حساب للمراهقين ملاحظة في الأشهر الثلاثة الماضية.