تكنولوجيا: أبل تناقش تصميم MacBook Air مقاس 15 بوصة في مقابلة جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تحدثت “كيت بيرجيرون“، نائبة رئيس شركة آبل لهندسة الأجهزة، وموظفة التسويق “لورا ميتز” مؤخرًا مع “مارك سبوناور” من Tom’s Guide حول تصميم جهاز MacBook Air الجديد مقاس 15 بوصة، بما في ذلك شاشته الأكبر والسماعتين الإضافيتين.

وقالت بيرجيرون إن جهاز MacBook Air مقاس 15 بوصة الذي يضم نفس البطارية مثل طراز 13 بوصة هو نتيجة “حلقات التحكم الحراري وتحسينات البرامج“.

وعندما سُئلت عما إذا كانت شركة أبل تفكر في إضافة منفذ USB-C إضافي أو فتحة بطاقة SD إلى جهاز MacBook Air مقاس 15 بوصة، قالت ميتز إن أبل تعتقد أن اختيار المنفذ الحالي “مكمل للغاية للتصميم الرفيع والخفيف للمنتج“.

لا يوجد الكثير من التعليقات الكاشفة التي تمت مشاركتها في المقابلة، لكنها تستحق القراءة للمهتمين باعتبارات تصميم أبل لجهاز MacBook Air مقاس 15 بوصة. تم إطلاق الحاسب المحمول اليوم بعد ان تم فتح الطلبات المسبقة الأسبوع الماضي.

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