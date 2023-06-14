تكنولوجيا: هواوي ستقوم بالكشف عن تحديث HarmonyOS 4.0 في 4 أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في مايو 2019، وضعت الولايات المتحدة شركة هواوي على قائمة الكيانات لمنع الشركة المصنعة من الوصول إلى سلسلة التوريد الأمريكية بما في ذلك جوجل. وفي حين انه لم يُسمح باستخدام العديد من تطبيقات جوجل في الصين، فإن وضعها في قائمة الكيانات يعني أن هواوي لم يعد بإمكانها استخدام إصدار Google Mobile Services (GMS) من اندرويد.

في البداية، استخدمت هواوي إصدارًا مفتوح المصدر مجانيًا من جوجل من أندرويد (والذي فشل) حتى قامت بتطوير HarmonyOS قبل عام من وضعها في قائمة الكيانات، وكانت هواوي قلقة بشأن فقدان القدرة على تثبيت إصدار GMS من اندرويد على جهازها.

وعندما تم تقديم Harmony لأول مرة في أغسطس 2019، قال رئيس المستهلكين في هواوي، ريتشارد يو، إنه يمكن استخدامه على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفزيون والأجهزة اللوحية والسيارات والمزيد. ولقد مر ما يقرب من أربع سنوات على ذلك، وتم تثبيت HarmonyOS 3.1 على أول هاتفين رائدين من هواوي لهذا العام مع سلسلة P60.

وفقًا لـ Huawei Central، فإن إصدار HarmonyOS 4.0 قادم، ومن المفترض أن يؤدي التكرار الجديد للبرنامج إلى تحسين التجربة عبر الأجهزة بين الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والساعات الذكية وأجهزة التلفزيون الذكية والمزيد.

ستشهد ايضًا السيارات الذكية تحسنًا كبيرًا في الوظائف مع HarmonyOS 4.0. ووفقًا للتقرير الجديد، من المتوقع إصدارHarmonyOS 4.0 بدءًا من 4 أغسطس خلال مؤتمر مطوري هواوي لهذا العام. وهذا يعني أن سلسلة هواتف هواوي الرئيسية التالية، Mate 60، يجب أن تكون مثبتة مسبقًا على Harmony 4.0؛ يمكن إطلاق طرازات Mate 60 خلال الربع الثالث أو الرابع من هذا العام.

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