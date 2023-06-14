شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طوكيو تنوي استخدام تقنيات ChatGPT في مؤسساتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت حكومة مدينة طوكيو أنها ستبدا باستخدام تقنيات ChatGPT في مؤسساتها اعتبارا من أغسطس القادم حسبما نقلت RT.

وحول الموضوع قالت عمدة المدينة، يوريكو كويكي: "حكومة مدينة طوكيو تخطط لاستخدام تقنيات ChatGPT في جميع فروع مؤسساتها اعتبارا من أغسطس العام الجاري".

ونقلت صحف محلية عن المسؤولة قولها:"نحن نقيّم الجوانب الإيجابية والسلبية لهذه التكنولوجيا الجديدة ، ونعتزم تعزيز استخدامها في مختلف المجالات الإدارية وتطبيقها لتحقيق إدارة أكثر تقدما للعاصمة".

ووفقا لكويكي فإن سلطات المدينة ستنتهي قريبا من وضع القواعد الخاصة باستخدم تقنيات chatbot في فروع مؤسساتها.

ويعتمد روبوت ChatGPT على الذكاء الاصطناعي لجمع الكثير من البيانات النصية ويعالج هذه البيانات باستمرار لتطوير قدرته على تنسيق الجمل والعبارات ليكون قادرا على صنع نصوص مكتوبة بشكل مفهوم وواضح، وكلما ازدادت معالجته لتلك البيانات أصبحت قدرته على تشكيل النصوص أكبر.