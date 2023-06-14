شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Pixel Watch تقدم إمكانية تتبع الأكسجين في الدم طوال الليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد Pixel Watch من Google إضافة جديدة نسبيًا إلى السوق مقارنة بمنافسيها ، لذلك لديها بعض اللحاق بالركب للقيام بالميزات، وتحقيقًا لهذه الغاية أعلنت Google عن تحديث جديد لـ Pixel Watch سيسمح بتتبع الأكسجين في الدم أثناء نومك ، وستراقب ساعتك تشبع الأكسجين ليلًا وتبلغك بأي تغييرات، وتوفر كل من Samsung Galaxy Watch و Apple Watch وأجهزة تتبع Fitbit المملوكة لشركة Google إمكانية تتبع الأكسجين في الدم.

وتم دمج بعض ميزات Fitbit في Pixel Watch عند الإطلاق ولكن ليس دائمًا بسلاسة و في المراجعة الأصلية لـ Engadget لـ Pixel Watch ، لاحظنا تأخيرًا منتظمًا (بين الساعات والأيام) في توفر البيانات الصحية الحديثة، مثل المشي ووقت النوم، ومن غير الواضح ما إذا كانت نفس المشكلة ستستمر مع هذه الميزة الأخيرة.

وتأتى إضافة تتبع الأكسجين في الدم جنبًا إلى جنب مع سلسلة من التحديثات الجديدة لـ Pixel Watch و Pixel Phone. على الجانب الصحي للأشياء، وستراقب Pixel Watch أيضًا معدل ضربات قلبك وترسل لك تنبيهات إذا أصبح غير طبيعي.

وستحتوي Pixel Watch أيضًا على مساعد Google متوفر بعدد أكبر من اللغات والمواقع ، وثلاثة مربعات جديدة من Spotify وخيار شراء Brushed Silver أو Matte Black Metal Link Bands - كل منها 200 دولار، وتشمل الميزات الجديدة لهواتف Google Pixel مشاركة محسّنة في حالات الطوارئ وخلفيات رموز تعبيرية وخيار تصدير التسجيلات إلى محرر مستندات Google.

ويجب أن تكون جميع التحديثات متاحة الآن ، باستثناء ألوان Metal Link Band الجديدة ، والتي سيتم طرحها في الأيام القليلة المقبلة. إذا كانت الشائعات صحيحة ، فسيتم إطلاق Google Pixel Watch 2 هذا الخريف - ونأمل أن تجلب المزيد من الميزات الجديدة.