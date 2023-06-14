شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Pixel Watch تقدم إمكانية تتبع الأكسجين في الدم طوال الليل والان مع تفاصيل الخبر
وتم دمج بعض ميزات Fitbit في Pixel Watch عند الإطلاق ولكن ليس دائمًا بسلاسة و في المراجعة الأصلية لـ Engadget لـ Pixel Watch ، لاحظنا تأخيرًا منتظمًا (بين الساعات والأيام) في توفر البيانات الصحية الحديثة، مثل المشي ووقت النوم، ومن غير الواضح ما إذا كانت نفس المشكلة ستستمر مع هذه الميزة الأخيرة.
وتأتى إضافة تتبع الأكسجين في الدم جنبًا إلى جنب مع سلسلة من التحديثات الجديدة لـ Pixel Watch و Pixel Phone. على الجانب الصحي للأشياء، وستراقب Pixel Watch أيضًا معدل ضربات قلبك وترسل لك تنبيهات إذا أصبح غير طبيعي.
ويجب أن تكون جميع التحديثات متاحة الآن ، باستثناء ألوان Metal Link Band الجديدة ، والتي سيتم طرحها في الأيام القليلة المقبلة. إذا كانت الشائعات صحيحة ، فسيتم إطلاق Google Pixel Watch 2 هذا الخريف - ونأمل أن تجلب المزيد من الميزات الجديدة.
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