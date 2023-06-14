تكنولوجيا: رسائل جوجل تحصل على إعادة تصميم للشاشة الرئيسية مع الإصدار التجريبي من Android 14

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تُجري جوجل تغييرًا على الشاشة الرئيسية لرسائل جوجل، إذ تم استبدال شريط البحث أعلى الشاشة برمز عدسة مكبرة على يسار صورة الملف الشخصي (في أعلى يمين الشاشة). وتضيف جوجل علامة تجارية إلى التطبيق من خلال وضع شعار“G” أعلى يسار الشاشة متبوعًا بكلمة “Messages”.

وبمجرد التحديث، ستجد الخيارات الموجودة الآن في قائمة التنقل ضمن قائمة الحساب. وإلى جانب إضافة “اختيار سمة” إلى هذه القائمة، ستتضمن خيارات مثل المؤرشف والبريد العشوائي والمحظور، ووضع علامة على الكل كمقروء، وإقرانالجهاز ، وبياناتك في الرسائل، وإعدادات الرسائل، والمساعدة والتعليقات.

وفي تغيير آخر، يتم استبدال المكتبة التي تظهر الآن عند النقر فوق شريط البحث في تطبيق الرسائل بشبكة تمنحك خيارات لتحديد المميزة بنجمة والصور ومقاطع الفيديو والأماكن والارتباطات.

تم العثور على التحديث في الإصدار 20230608_01_RC00 من تطبيق Google Messages الذي تم إصداره أمس للمشتركين في برنامج Android 14 Beta.

المصدر

اعلان





