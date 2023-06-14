تكنولوجيا: الإعلان عن سلسلة معالجات AMD Ryzen PRO 7000 لأجهزة الحاسب المخصصة للعمل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت AMD بشكل رسمي عن سلسلة معالجات AMD Ryzen PRO 7000 التي تستهدف دعم أجهزة الحاسب المكتبي الإحترافية لمجال العمل مع أجهزة الحاسب المحمول.

ترتكز سلسلة معالجات Ryzen PRO 7000 الجديدة من AMD على معمارية Zen4، كما تتميز بدقة تصنيع 4 نانومتر، ولقد أطلقت AMD سلسلة المعالجات الجديدة بعد مرور أقل من عام على إطلاق سلسلة Ryzen PRO 5000 للأسواق.

كما ترتكز المعالجات على منصة AM5، وتدعم ذاكرة DDR5، أيضاً تدعم سلسلة 7000 معايير PCIe Gen5، ولقد طورت PRO 7000 لدعم أجهزة الحاسب المكتبي الإحترافية للعمل.

ويأتي Ryzen 9 PRO 7945 مع تكوينات 12C/124T، ويدعم سرعة 5.4 GHz، بينما تصل سرعة معالج Ryzen 7 PRO 7745 إلى 5.3 GHz ويأتي بتكوينات 8C/16T، ويتميز معالج Ryzen 5 PRO 7645 بدعم 6C/12T بسرعة 5.1 GHz، وتدعم كافة الإصدارات قدرة 65W.

أيضاً أطلقت AMD سلسلة Ryzen PRO 7040 التي تستهدف أجهزة الحاسب المحمول الإحترافية المخصصة للعمل والمميزة بتصميم فائق النحافة، وتتضمن سلسلة PRO 7040 ثلاثة من سلسلة “HS” بقدرة تتراوح بين 35-54W مع 3 من سلسلة معالجات “U”بقدرة تتراوح بين 15-28W.

ويعد معالج Ryzen 9 Pro 7940HS الأعلى في السلسلة الجديدة بميزة 8C/16T، وسرعة 5.2 GHz، بينما يأتي أقل نموذج في سلسلة U بتكوينات 8C/16T وسرعة 5.1 GHz مع رفع تردد التشغيل بينما يتميز بسرعة أساسية 3.3 GHz.

وتأتي سلسلة المعالجات المخصصة لأجهزة الحاسب المكتبي بكرت شاشة مميز بمعمارية RDNA 2، بينما تأتي الإصدارات المخصصة لأجهزة الحاسب المحمول بكرت شاشة بمعمارية RDNA 3.

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