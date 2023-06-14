علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: صور رسمية تؤكد على تصميم هاتف iQOO Neo 7 Pro المرتقب

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Oppo لإطلاق هاتف iQOO Neo 7 Pro بشكل رسمي في حدث يعقد في 4 من يوليو، ولقد تم التأكيد على تصميم هذا الإصدار من خلال صور رسمية نشرت اليوم.

شارك فريق العمل في شركة iQOO صور رسمية لهاتف iQOO Neo 7 Pro باللون البرتقالي بتصميم جلدي faux، وهو تصميم يحاكي هاتف iQOO Neo7 Racing الذي انطلق في السوق الصيني خلال الفترة الماضية.

ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى أن هاتف Neo 7 Pro ينطلق للأسواق العالمية بنفس المواصفات المميزة لهاتف iQOO Neo7 Racing الذي توفر في السوق الصيني.

ومن المقرر وفقاً لهذه التفاصيل أن يتميز هاتف Neo 7 Pro بشاشة AMOLED بحجم 6.78 إنش، ومعدل تحديث 120Hz.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، وبطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 120W، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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