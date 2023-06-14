تكنولوجيا: سماعة Sony WF-1000XM5 تنطلق قريباً بمحرك تشغيل أكبر بنسبة 40%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تدعم سوني سماعة Sony WF-1000XM5 اللاسلكية القادمة بمحرك تشغيل مميز بحجم أكبر بنسبة 40% مقارنة بسماعة WF-1000XM4.

كشفت مدونة “The Walkman” اليوم عن تفاصيل جديدة حول سماعة Sony WF-1000XM5 اللاسلكية القادمة، والتي تأتي بترقية عن إصدار الشركة الحالي.

ولقد شغلت سماعة WF-1000XM5 اللاسلكية عدد من التسريبات خلال الفترة الماضية، إلا أن شركة سوني لم تقدم موعد رسمي للإعلان عن هذا الإصدار.

ولقد رصدت التفاصيل الجديدة حول السماعة عبر “The Walkman”، حيث ظهرت المقارنة بين سماعة WF-1000XM5 المرتقبة والإصدار الحالي في لقطة للشاشة من قوائم أمازون.

كما شارك “Roland Quandt” صور مسربة بأعلى جودة توضح تصميم سماعة WF-1000XM5 اللاسلكية، والألوان المقدمة من سوني لهذا الإصدار والتي تتضمن الأبيض والأسود.

من جانب أخر تؤكد التسريبات على أن سماعة WF-1000XM5 تأتي بتصميم أخف بنسبة 20% مقارنة بالإصدار السابق، حيث تعمل سوني غالباً على خفض وزن الإصدارات الجديدة من السماعات 1.4 جرام.

كما تتميز WF-1000XM5 بحجم أصغر مقارنة بسماعة WF-1000XM4، لدعم المستخدم بتجربة أفضل وأكثر راحة في الإستخدام على مدار اليوم.

أيضاً أشار Quandt في التقرير إلى أن أحد نقاط التسويق الرئيسية التي تقدم من سوني في سماعة WF-1000XM5 في تعزيز جودة الصوتيات، حيث تدعم السماعة برمجيات “Dynamic Driver X” مع محرك بحجم 8.4مم.

وتضم WF-1000XM5 اثنان من الميكروفونات لدعم الإدخال، مع اثنان من المعالجات، مع مستشعر للإتصال العظمي، وتقنية دقيقة لإلتقاط الصوتيات، ومن المتوقع أن تقدم سوني تفاصيل سعر وموعد توفر هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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