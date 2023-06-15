تكنولوجيا: سلسلة أجهزة العرض الذكية Barco G50 تنطلق بتقنية الليزر وميزة توفير الطاقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Barco اليوم عن سلسلة أجهزة العرض الذكية Barco G50 بتقنية الليزر وميزة توفير الكهرباء، وتصميم صغير الحجم.

تتضمن سلسلة أجهزة العرض الذكية Barco G50 التي أعلن عنها في فعاليات InfoComm23 عدد ثلاثة من الإصدارات هم G50-W6، و G50-W7 إلى جانب G50 W8، وتتميز هذه الإصدارات بحجم صغير جداً مقارنة بالأجهزة المنافسة في الأسواق.

ويتراوح وزن أجهزة Barco G50 بين 11 إلى 13 كجم، بينما تتميز الأجهزة بأبعاد 486 في 376 في 181.2مم.

كما تعد ميزة توفير الطاقة من بين نقاط التسويق الرئيسية في سلسلة أجهزة العرض الذكية Barco G50 بقدرة 18 Lm/W، بينما يدعم ضور الليزر سطوع 6400 إلى 8900 لومن ISO، وتقدم الأجهزة جودة عرض WUXGA أو بدقة 1920 في 1200 بيكسل، ويصل متوسط عمر الأجهزة إلى 20000 ساعة من التشغيل.

وتأتي أجهزة العرض الذكية بمكبرات صوتية مدمجة بقدرة 10W، كما تتضمن الأجهزة عدد من المنافذ تشمل 2 من منافذ HDMI 2.0، ومنفذ DisplayPort 1.2، ومنفذ HDBaseT، و 3D SYNC In.

كما تتميز عدسة الأجهزة بتصميم قابل للتبديل، كما أن عدسات أجهزة G60 وG62 تتوافق مع سلسلة أجهزة Barco G50 الجديدة، وتدعم الأجهزة تطبيق Pulse Mobile على أجهزة Android وiOS للتحكم في أجهزة العرض عن بعد.

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