شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطور تطبيق Meet لإجراء المكالمات بأمان أثناء المشى.. إليك التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل شركة جوجل على تطوير ميزة جديدة في تطبيق (Meet) لمكالمات الفيديو تسمح للمستخدم بالمشاركة في مكالمات الفيديو أثناء المشي بشكل آمن، وفقاً لموقع aitnews.

ويحتاج المستخدمون أحيانًا إلى التنقل أثناء إجراء المكالمات الجماعية عبر تطبيق (Meet) بسبب جداول العمل المزدحمة، أو السفر كثيرًا أثناء العمل، ولكن واجهة المستخدم الحالية لتطبيق (Google Meet) في الهواتف الذكية مشتتة للانتباه، مما قد يجعل التنقل أثناء إجراء المكالمة غير آمن، كما يجب أن تكون على دراية بمحيطك.

ولمعالجة هذا الأمر، تستعد جوجل لإطلاق وضع جديد يُسمى (On-the-Go) في تطبيق (Meet) لمكالمات الفيديو، واكتشف هذه الميزة التجريبية فريق موقع (9to5google) من خلال ملفات APK الخاصة بأحدث إصدار من تطبيق (Meet).

وبحسب ما نشره الموقع؛ فإن هناك طريقتان لتفعيل وضع (on-the-Go) الجديد أثناء إجراء مكالمات الفيديو في تطبيق (Meet)، الأولى: بمجرد أن يستشعر هاتف المستخدم أنه يتحرك سيرًا على الأقدام خلال مشاركته في مكالمة ستظهر له تلقائيًا مطالبة للتبديل إلى الوضع، والثانية: يمكن للمستخدم التبديل إلى الوضع يدويًا عبر قائمة الإعدادات داخل محادثات الفيديو الجارية.

ويعمل الوضع الجديد على تغيير واجهة التطبيق تلقائيًا لتصبح أبسط مع أزرار كبيرة الحجم، مما يُسهل على المستخدم المشاركة في المحادثة مع التركيز في الطريق خلال السير.

وبمجرد تفعيل الوضع، سيتحول المستخدم من المشاركة بالصوت والصورة إلى المشاركة صوتيًا فقط، إذ تغلق كاميرا هاتف المستخدم تلقائيًا، مع تكبير أزرار واجهة الاستخدام، حيث تظهر أزرار كبيرة الحجم يسهل الضغط عليها للتحكم في المشاركة بالمناقشات عبر رفع اليد وإنزالها، بجانب زر مخصص لغلق ميكروفون الهاتف والتحكم بطريقة الاستماع للمحادثة عبر مكبر الهاتف أو سماعة المكالمات، وزر لإنهاء المحادثة.

وبالإضافة إلى ذلك؛ يوفر الوضع الجديد زر يُسمى (Turn off On-the-Go) لإيقاف واجهة الاستخدام المخصصة للمشاركة في المكالمة أثناء المشي، ليعود المستخدم إلى واجهة الاستخدام التقليدية.

وبالنسبة لموعد توفر هذه الميزة، لم يكشف التقرير عن الموعد المتوقع لإطلاقها لعموم المستخدمين، ولكن من المتوقع أن تصل خلال التحديث القادم للتطبيق.

الجدير بالذكر أن جوجل قدمت مجموعة من الميزات الجديدة التي تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي في خدمة Meet، ومنها: إنشاء خلفيات جديدة يمكنك استخدامها أثناء المكالمات من خلال المطالبات النصية، وإنشاء ملخصات للاجتماعات، وتُعد هذه الميزات جزءًا من خدمة المساعد الذكي (Duet AI) الذي أضافته جوجل في حزمة تطبيقاتها المكتبية (Workspace)، والذي يستند في عمله إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي لمساعدتك في الكتابة، والتنظيم، وإنتاج الصور، وتسريع سير العمل.