شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ايه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 14 وiPhone 6 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحظى iPhone 14، أحدث سلسلة من هواتف iPhone التى تم إطلاقها فى سبتمبر 2022، بشعبية كبيرة بين المستهلكين، ويقال إنه أكثر شيوعًا من سلسلة iPhone 13 التى تم إطلاقها فى العام السابق.

وعند المقارنة، تعمل طرز iPhone 14 بشكل أفضل من سابقاتها، على الرغم من استخدام نفس الشرائح، حيث قدمت كلا المجموعتين خيار لون جديد حصرى فى العام التإلى لإصداراتهما، تم إطلاق طراز iPhone 14 Plus فى خيار اللون الأصفر فى وقت سابق من هذا الشهر، وفيما يلى نعرض مقارنة بين iPhone 14 وبين هاتف هاتف iPhone 6 كما يلى:

iPhone 14

الشاشة: بقياس 6.1-بوصة (2532 x 1170) OLED.

المعالج: A15 Bionic.

مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB.

دعم الشحن اللاسلكي: نعم.

دعم الشحن السريع: نعم.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12MP main camera, 12MP urtlawide.

الكاميرا الأمامية: بدقة 12MP.

نظام التشغيل: iOS 16.

الوزن: 172 جراما.

البطارية: 3279 mAh

هاتف iPhone 6

تاريخ الإعلان عنه: فى 9 سبتمبر 2014.

الأبعاد:يأتى بأبعاد تصل إلى 138.1×67×6.9 ملم.

الوزن: يزن 129 جراما.

نظام التشغيل: يعمل بـ iOS (8.x).

مساحة الشاشة: تصل لـ 4.7 بوصة.

دقة عرض الشاشة: بدقة 1334× 750 بيكسل.

نوع عرض الشاشة: نوعها IPS LCD

الكاميرا: تأتى 8 ميجا بيكسل+1.2 ميجا بيكسل أمامية.

الشرائح: شرائح Apple A8 .

الرامات: رامات 1 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية: تصل لـ 128 جيجا بايت.