شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس جوجل يعلق على انضمام موظفين سابقين للشركة المصنعة لـChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُنظر إلى جوجل على أنها تلعب دور اللحاق بالركب في الصناعة عندما يتعلق الأمر بإصدار أدوات مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI)، لكن سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي للشركة، أشار إلى أن هدف جوجل ليس أن تكون الأولى، بل تهدف إلى تصحيح الأمور.

وفي الوقت نفسه حققت شركة OpenAI الشركة التي طورت ChatGPT ، تقدمًا في الصناعة، كما أن الفريق في الشركة المدعومة من مايكروسوفت يتألف من موظفين سابقين في جوجل، ويبدو أن بيتشاي ليس لديه مشكلة في ذلك.

في مقابلة حديثة مع بلومبرج، سُئل بيتشاي عما إذا كان يشعر بالقلق من أن باحثي جوجل تركوا الشركة لبدء منافسين أو للانضمام إلى آخرين مثل OpenAI.

قال بيتشاي"غادر موظفو Google لإنشاء أكثر من 2000 شركة ناشئة وفقا لآخر تقرير بهذا الشأن، وأعتقد أن هذا رائع، البعض منهم عملاء سحابة على طول الخط بالنسبة لنا، البعض منهم يعود". "أعتقد أنه صحي".

في وقت سابق من هذا العام، زعم تقرير صادر عن منصة The Platformer أن شركة OpenAI استأجرت الكثير من باحثي جوجل للعمل على أدوات الذكاء الاصطناعي قبل إطلاق ChatGPT.

أكثر من 12 من موظفي جوجل السابقين في OpenAI

في عام 2017 نشر باحثو جوجل ورقة بحثية أساسية تقدم تقنية الذكاء الاصطناعي، تم بناء ChatGPT من OpenAI على هذه التقنية.

أشار بيتشاي أيضًا إلى أن روبوت الدردشة Bard من جوجل أفضل في بعض المناطق ومتخلفًا في مناطق أخرى، ونُقل عنه قوله: "إنني أعتبر هذا وقتًا مبكرًا جدًا"، كما رفض بيتشاي فكرة المنافسة الوجودية ووصف الوضع بأنه "لحظة تنافسية"، كما يتوقع أن تكون جوجل ناشرًا نشطًا للعمل البحثي في ​​هذا المجال.

عند سؤاله عن تقديم Bard كتجربة وإمكانية أن تكون هذه التجارب جزءًا دائمًا من البحث، قال الرئيس التنفيذي لشركة جوجل إنها ستكون جزءًا من تجربة البحث السائدة".