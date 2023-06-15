شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تحذر شركة Microsoft من التسرع فى دمج GPT-4 فى Bing.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت شركة OpenAI Microsoft في وقت مبكر من هذا العام من التسرع في دمج GPT-4 في Bing دون مزيد من التدريب ، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، على الرغم من أن Microsoft قد مضت قدمًا على أي حال ، إلا أن التنبيه أثبت بصيرته حيث لاحظ المستخدمون الأوائل سلوكًا "غير متقطع" في أداة Bing AI. (تضمنت الأمثلة التي لا تُنسى الجدل والتخطيط لطرق كسر قيودها ومحاولة إقناع كاتب عمود في صحيفة نيويورك تايمز بترك زواجه والفرار من بينغ بدلاً من ذلك). بالإضافة إلى ذلك ، يوضح التقرير الجديد "الصراع والارتباك" وراءه ستائر تحالف الشركات المريح ولكن الهش.

وبدلاً من شراء OpenAI بشكل مباشر ، استثمرت Microsoft في حصة 49 % في شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة ، وهي استراتيجية مصممة لمساعدتها على تجنب التدقيق في مكافحة الاحتكار، وأتاح هذا الترتيب لشركة Microsoft الوصول المبكر إلى ChatGPT و DALL-E 2 من OpenAI لتعزيز محرك بحث Bing، بالإضافة إلى ذلك ، فإنها تضيف برنامج CoPilot المدعوم من OpenAI إلى Office ومنتجات برمجية أخرى بينما تسعى Google المنافسة للحاق بالركب. وفي الوقت نفسه ، تحصل OpenAI على الاستثمار المالي وخوادم Microsoft للاستضافة.

وتصف وول ستريت جورنال الترتيب على أنه "علاقة مفتوحة" حيث تحتفظ Microsoft بنفوذ كبير دون سيطرة كاملة. على سبيل المثال ، على الرغم من أن الاتفاقية تحد من عملاء محرك البحث OpenAI ، لا يزال العمل مع منافسي Microsoft مجانيًا.

يمكن أن يضع ذلك الشركتين في مواقف محفوفة بالمخاطر مثل فرق المبيعات الخاصة بهما التي تقوم بعمل متداخلة مع نفس العملاء، بالإضافة إلى ذلك ، فقد اشتكى موظفو Microsoft من انخفاض الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الداخلي ونقص الوصول المباشر إلى نماذج OpenAI للباحثين والمهندسين.

كما ورد أن موظفي Microsoft فوجئوا أيضًا بمدى سرعة إطلاق OpenAI لبرنامج ChatGPT و فتحت الشركة الناشئة روبوت المحادثة الخاص بها للجمهور في نوفمبر الماضي في طريقها لتسجيل الرقم القياسي لقاعدة مستخدمي التطبيقات الأسرع نموًا، و لم تطلق Microsoft تكامل Bing GPT حتى فبراير - بعد أن كانت ChatGPT في طريقها بالفعل لتصبح اسمًا مألوفًا.

وحتى مع إطلاق Bing للذكاء الاصطناعي المهتز ، من الصعب القول بأن Microsoft لم تستفد كثيرًا من الشراكة وشهد محرك البحث زيادة مبكرة بنسبة 15% في حركة المرور بعد إضافة تكامل GPT ، بينما تم تنزيل تطبيق Bing للجوّال 750.000 مرة ، بما في ذلك ذروة 150.000 عملية تثبيت يومية ، خلال الأسبوع الأول. حقيقة أن Bing أصبح منتجًا مثيرًا للانتباه - بعد سنوات من السخرية من كونه منافسًا يديره Google أيضًا يعد إنجازًا بحد ذاته. قالت إيمي هود ، المديرة المالية لشركة Microsoft في أبريل: "عندما ننمو ، فإنها تساعد [OpenAI] ، وعندما تنمو ، فإنها تساعدنا".

ومع ذلك ، يرى بعض المحللين أن الشراكة قد تكون إشكالية بمرور الوقت. قال أورين إتزيوني ، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمعهد ألين للذكاء الاصطناعي: "ما يضعهم في مسار تصادمي هو أن كلا الجانبين بحاجة إلى كسب المال والصراع هو أنهما سيحاولان كسب المال باستخدام منتجات مماثلة."