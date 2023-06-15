شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "يوتيوب" تسمح لأى شخص لديه 500 مشترك بكسب المال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خفضت شركة يوتيوب المملوكة لجوجل الحد الأدنى للاشتراكات في حسابات منشئي المحتوى من 1000 إلى 500 مشترك، ذلك في إطار تغييرات ضخمة على سياسات تحقيق الدخل لمنح المزيد من الفرص للمبدعين الصغار على النظام الأساسي.

أعلنت الشركة أنها تقلل متطلبات الأهلية لبرنامج شركاء يوتيوب وتوسع نطاق طرق تحقيق الدخل المتاحة لمنشئي المحتوى ذوي المتابعين الأصغر.

كان على المبدعين فى السابق استيفاء معايير معينة للانضمام إلى برنامج شركاء يوتيوب واستثمار المحتوى الخاص بهم. ومع ذلك ، بموجب السياسة الجديدة، سيحتاج المبدعون فقط إلى 500 مشترك ليكونوا مؤهلين، وهو نصف المطلب السابق.

تم تخفيض معايير ساعة المشاهدة من 4000 إلى 3000، كما تم تخفيض متطلبات مشاهدة الأفلام القصيرة من 10 ملايين إلى 3 ملايين.

سيتم تنفيذ هذه المتطلبات المحدثة مبدئيًا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وتايوان وكوريا الجنوبية.

بينما ستتاح لمنشئي المحتوى الصغار المزيد من الفرص لتحقيق الدخل من المحتوى الخاص بهم على يوتيوب، إلا أنهم سيظلون بحاجة إلى زيادة جمهورهم وتلبية معايير معينة لتحقيق أرباح من الإعلانات.

ستظل المتطلبات الحالية لمشاركة الأرباح بدون تغيير، ولكن لن يحتاج المبدعون الذين تأهلوا بالفعل لبرنامج شركاء يوتيوب إلى إعادة التقديم بمجرد استيفائهم للحدود القصوى.

يشجع موقع يوتيوب منشئي المحتوى بنشاط على جني الأرباح من خلال برنامج مشاركة عائدات الإعلانات، لاسيما مع تقديم برنامج مشاركة عائدات الإعلانات للفيديو القصير، وهو محتوى النظام الأساسي القصير.

من خلال السماح للمبدعين بتحقيق الدخل من المحتوى الخاص بهم، يهدف يوتيوب إلى تحفيزهم وزيادة تحسين عروض المحتوى القصير.

على غرار يوتيوب بذلت منصات أخرى مثل تيك توك أيضًا جهودًا لدعم تحقيق الدخل من منشئي المحتوى.

أعلنت يوتيوب مؤخرًا أن ميزة جدار الفيديو غير المدفوع الخاصة بها والتي تسمى Series ستكون متاحة للمبدعين الذين لديهم أكثر من 10000 متابع، ولكن يمكن أيضًا لمن لديهم 1000 متابع والذين يستوفون متطلبات إضافية التقديم.

تتيح هذه الميزة للمبدعين تقديم محتوى متميز يمكن للمعجبين الدفع مقابل الوصول إليه علاوة على ذلك، يعمل يوتيوب على توسيع برنامج التسويق بالعمولة الخاص به، والذي كان متاحًا في السابق فقط لاختيار منشئي المحتوى عن طريق الدعوة.

يمكن لمشاركي برنامج شركاء يوتيوب في الولايات المتحدة الذين لديهم ما لا يقل عن 20000 مشترك الوصول إلى هذا البرنامج، مما يسمح لهم بالكسب من خلال التسويق بالعمولة وترويج المنتجات.

تمثل هذه التحديثات من يوتيوب والأنظمة الأساسية الأخرى تحولًا إيجابيًا نحو دعم صغار المبدعين وتنويع خيارات تحقيق الدخل، مما يمكنهم من توليد الدخل والحفاظ على مساعيهم الإبداعية.