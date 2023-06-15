شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تفعيل ميزة قفل الدردشة الجديدة من واتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح واتساب ميزة قفل الدردشة الجديدة للجميع وهي الآن مرئية في قسم الملف الشخصي للمستخدم، يتيح التحديث الجديد لأي شخص وضع قفل لمحادثات واتساب محددة، والتي لن يتمكن أي شخص من التحقق منها، ستكون هذه الميزة مفيدة في الأوقات التي تحتاج فيها إلى تسليم الجهاز لشخص غريب لبعض الأعمال ولا تريد أن يقرأ هذا الشخص محادثاتك الشخصية.

يخفي خيار WhatsApp Chat Lock الجديد أيضًا محتويات الدردشة تلقائيًا في الإشعارات أيضًا، مما يعني أن خصوصيتك محمية.

والنظام الأساسي يخطر بالرسائل الجديدة من الدردشات المقفلة فقط بالقول أن لديك رسالة جديدة من الدردشة، ولكن عند فتح التطبيق، لا ترى الرسالة الجديدة لأنها مخفية في المجلد المقفل وبالتالي خصوصيتك محمية.

ميزة WhatsApp Chat Lock متاحة الآن: إليك كيفية التمكين

الخطوة 1: افتح WhatsApp وانتقل إلى الدردشة المحددة التي تريد قفلها.

الخطوة 2: قم بزيارة قسم الملف الشخصي للدردشة.

الخطوة 3: قم بالتمرير لأسفل وانقر على خيار قفل الدردشة> قم بتمكينه.

الخطوة 4: قفل الدردشة باستخدام بصمة الإصبع المسجلة بهاتفك.

ملاحظة: ستكون الدردشات المقفلة مرئية في قسم الدردشات المقفلة، والذي سيكون مرئيًا في الجزء العلوي من صفحة واتساب الرئيسية.

ميزة WhatsApp Chat Lock: تعمل ببطء، وتتضمن ثغرة

بينما توفر ميزة Chat Lock الجديدة في واتساب الراحة للمستخدمين، فهي أيضًا مزعجة جدًا لأنها لم يتم تنفيذها بشكل صحيح حيث تعكل ببطء.

وفي اللحظة التي تحاول فيها فتح الدردشات باستخدام مستشعر بصمة الإصبع، يستغرق التطبيق بضع ثوانٍ لفتح المجلد المقفل.

ويصبح هذا مزعجًا بعد فترة من الوقت لأن عملية إلغاء القفل على واتساب بطيئة.

هناك أيضا ثغرة إذا احتفظت بمجلد Chat Lock مفتوحًا ونسيت إغلاق النافذة، فسيتمكن أي شخص يفتح واتساب الخاص بك من رؤية محادثاتك الشخصية الفائقة.

لذلك سيتعين على المرء إغلاق المجلد قبل إغلاق تطبيق واتساب إذا كان لا يريد أن يقرأ أي شخص رسائله النصية الخاصة.

وبالإضافة إلى ذلك لا يقوم النظام الأساسي تلقائيًا بإضافة القفل إلى الأقدم حتى إذا أغلقت التطبيق وهكذا، يحتاج المستخدم إلى التأكد من إغلاق المجلد المقفل قبل استخدام أي تطبيق آخر على الهاتف.

يمكنك ببساطة البدء في استخدام ميزة قفل بصمات الأصابع لتطبيق واتساب بدلاً من استخدام خيار قفل الدردشة في النظام الأساسي.