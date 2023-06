شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على ميزة "Help Me Write" من Gmail المتاحة لـAndroid وiOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Google عن ميزة جديدة "Help Me Write" في حدث Google I / O 2023 السنوي، إلى جانب ميزات أخرى تعتمد على الذكاء الاصطناعي (AI)، وستعمل أداة تحسين الكتابة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في Gmail ومُحرر مستندات Google، وكشفت الأداة أن الميزة ستُطرح على Google Workspace الذي سجل لاختبار الميزة، وهي متاحة الآن للمختبرين الذين سجلوا في برنامج Workspace Labs على نظامي iOS و Android.

وفقًا لتقرير 9to5Google ، بدأت ميزة Help Me Write الخاصة بعملاق البحث والمدعومة بالذكاء الاصطناعي في الظهور لمختبري Workspace Labs على Gmail لنظامي Android و iOS، حتى الآن ، كانت ميزة Help Me Write في Gmail متاحة فقط لمستخدمي سطح المكتب كجزء من Workspace Labs، ستساعد هذه الميزة في صياغة رسائل البريد الإلكتروني من خلال إنشاء مسودة بناءً على المطالبات المقدمة من المستخدم، وفقاً لموقع gadgets360.

وأوضحت Google أيضًا كيفية استخدام ميزة Help Me Write الجديدة الممكّنة من AI في Gmail لإنشاء رسالة بريد إلكتروني عبر صفحة الدعم الخاصة بها. يمكن للمستخدمين النقر فوق زر الإنشاء في Gmail لنظامي iOS و Android ، وتحديد ميزة Help Me Write في الجانب الأيمن السفلي من الشاشة، أدخل مطالبة مثل "خطاب شكر على مقابلة العمل" أو "طلب وظيفة"، بمجرد الانتهاء من ذلك ، سينشئ الذكاء الاصطناعي بريدًا يمكن للمستخدمين تحريره أو إجراء تغييرات قبل الضغط على زر الإرسال.

والجدير بالذكر أنه يمكن للمستخدمين أيضًا إرسال تعليقات حول النص الذي تم إنشاؤه أو إنشاء نسخة جديدة من النص بمجرد النقر على "إعادة إنشاء"، سيتم أيضًا توفير ميزة "ساعدني في الكتابة" لمحرر مستندات Google ، ومع ذلك ، لم يتم الكشف عن الجدول الزمني الدقيق للطرح بواسطة Google بعد.

في Google I / O 2023 ، أعلنت الشركة أيضًا أنها ستقدم ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي على صور Google، وتم الكشف عن أداة Magic Editor جديدة لصور Google في I / O 2023 والتي يقال إنها تضيف التفاصيل المفقودة في الصور حيث تظهر الكائنات جزئيًا إلى الخدمة في الأشهر المقبلة. سيسمح أيضًا للمستخدمين بتحريك الموضوعات في الصورة بعد التقاطها. سيصل محرر Magic Editor الخاص بصور Google في وقت لاحق في عام 2023 ، وفقًا للشركة.