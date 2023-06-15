شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف حقق سبيس إكس الهبوط الصاروخى رقم 200 بصورة مثالية ؟ تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت سبيس إكس هبوطها رقم 200 من طراز فالكون 9 ، مما يؤكد مرة أخرى جدوى نظام رحلات الفضاء القابل لإعادة الاستخدام.

وشاركت الشركة بقيادة رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك لقطات تظهر المرحلة الأولى من التعزيز في المراحل الأخيرة من هبوطه قبل الهبوط بشكل مثالي.

كان هذا هو الإطلاق التاسع والهبوط لهذا الداعم Falcon 9 الخاص ، والذي دعم سابقًا إطلاق مهمات NROL-87 و NROL-85 و SARah-1 وSWOT، وكذلك أربع بعثات Starlink.

وبعد عدد من الحوادث المؤسفة حيث سقط الداعم وانفجر بعد وقت قصير من ملامسته ، حقق SpaceX أول هبوط ناجح له في عام 2015. منذ ذلك الحين، انتقل من قوة إلى قوة، مما أتقن إجراء الهبوط بحيث يمكن تجديده واستخدامه مرات متعددة، و تعيد SpaceX أيضًا استخدام مركبة Dragon الفضائية الخاصة بها لرحلات الطاقم والبضائع من وإلى محطة الفضاء الدولية ، بالإضافة إلى انسيابية الصاروخ، وفقا لتقرير ديجيتال تريند.

كما إن استخدام معزز المرحلة الأولى من Falcon 9 في مهام متعددة قد مكّن SpaceX من خفض تكلفة رحلات الفضاء وأيضًا زيادة وتيرة الإطلاق.

وفي تغريدة توضح الزيادة في وتيرة الرحلات باستخدام التعزيزات المجددة، قالت شركة سبيس إكس إن المراحل الأولى التي أثبتت جدارتها قد أطلقت ما يصل إلى 90٪ من آخر 100 مهمة منذ بداية عام 2022.

وتم إطلاق مهمة يوم الاثنين من Space Launch Complex 4E في قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية في كاليفورنيا لمهمة ترانسبورتر -8، والتي كانت رحلة سبيس إكس الثامنة لبرنامجها المخصص لمشاركة الرحلات الصغيرة.

وتتألف حمولة الصاروخ من 72 مركبة فضائية ، من بينها الأقمار الصناعية المكعبة، والأقمار الصناعية الصغيرة، وكبسولة العودة، ومركبات النقل المدارية التي تحمل مركبات فضائية ليتم نشرها في وقت لاحق.

ومن المقرر أن تبدأ رحلة فالكون 9 التالية في 18 يونيو من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا.