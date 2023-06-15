شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى 5 خطوات.. كيف تتجنب سخونة الهاتف وتوقفه بسبب حرارة الجو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتأثر الهواتف الذكية بدرجات الحرارة المحيطة على اختلاف فصول الطقس سواء فى حرارة الجو المرتفعة أو انخفاضها أثناء فصل الشتاء وبرودة الطقس، ومع دخول فصل الصيف والارتفاع الكبير فى حرارة الجو تتأثر الهواتف بشكل كبير وتتعرض البطارية للتلف .

وخلال فصل الصيف، تتعرض الكثير من أجهزة الهواتف الذكية في المناطق الحارة، إلى "التوقف المفاجئ" بسبب درجة الحرارة المرتفعة، ولكن بعض الطرق للتعامل مع الموضوع قد تكون خطيرة على الجهاز.

عندما ترتفع درجة حرارة الهاتف جدا، تظهر الرسالة الشهيرة "الجهاز يحتاج للبرودة قبل أن تستطيع استخدامه مجددا"، وهي علامة تظهر مع تعرض الجهاز للحرارة المرتفعة، وقد تؤدي خطورة سخونة الهاتف إلى احتراق البطارية أو انفجارها .

وفى خطوات تعرف على كيفية الابتعاد عن تلف الجهاز فى الحر

1 من الأسهل والأذكى إبقاء هاتفك في الظل.

2 تجنب الاستخدام المفرط للهاتف عندما تكون بالخارج في ضوء الشمس المباشر أو تعمل بأقصى سطوع للشاشة".

3 ابحث عن الظل دائما في مكان قريب وخفض من سطوع الشاشة عند استخدام الهاتف خارج المنزل.

4 إيقاف تشغيل التطبيقات التى تستخدم الطاقة بصورة كبيرة تؤدى إلى سخونته، و قد يستمر الهاتف بالسخونة ويجب تشغيل وضع توفير الطاقة المدمج في الهاتف.

5 عدم ترك الجهاز في السيارة، لأن درجات الحرارة في السيارات المتوقفة يمكن أن تتجاوز 35 درجة مئوية.