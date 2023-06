تكنولوجيا: Carl Pei يلمح إلى دعم هاتف Nothing Phone 2 القادم بتصميم جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - علق “Carl Pei” الرئيس التنفيذي لشركة Nothing على الصور الساخرة التي تشير إلى دعم هاتف Nothing Phone 2 بنفس لغة التصميم المميزة للإصدار السابق، حيث ألمح إلى أن الإصدار الجديد يأتي بتصميم جديد.

“إنتظر لترى” هو الرد الذي قدم من “Carl Pei” الرئيس التنفيذي لشركة Nothing في تعليق على صور ساخرة تشير إلى أن هاتف Nothing Phone 2 سيأتي بنفس التصميم المميز للإصدار السابق، إلا أن هذا التعليق الموجز من Pei أثار الكثير من التساؤلات والترقب حول تصميم Phone 2.

ولقد رصدت خلال الفترة الماضية مجموعة من التغريدات الساخرة على منصة تويتر، والتي تستهدف هاتف Nothing Phone 2 من بين إصدارات أخرى من الهواتف الذكية التي لم تقدم تغيير واضح في التصميم.

يذكر أن شركة Nothing لم تقدم أي تفاصيل حول التغييرات المتوقعة في تصميم هاتف Nothing Phone 2 القادم، إلا أن الشركة نشرت إعلان تشويقي يكشف عن الملامح الأولى لتصميم هذا الإصدار، والتي لا تختلف كثيراً عن إصدار الشركة الحالي Nothing Phone 1.

أيضاً مازالت بعض التوقعات تشير إلى أن Phone 2 لن يأتي بتغييرات جذرية في التصميم عن إصدار الشركة السابق، لذا نترقب الإعلان الرسمي في 2 من يوليو لمزيد من التفاصيل.

