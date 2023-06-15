تكنولوجيا: Honda تعلن عن خططها لإطلاق طائرة صغيرة لرجال الأعمال في 2028

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Honda عن خططها لإطلاق طائرة صغيرة لرجال الأعمال بحلول 2028، على أن تتضمن الطائرة 11 مقعد.

تستعد “Honda Aircraft” المختصة في إنتاج الطائرات والتي تتخذ مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة لإطلاق طائرة نفاثة صغيرة لرجال الأعمال، ولقد أكدت الشركة بشكل رسمي على تحقيق تقدم بالفعل في تطوير الطائرة.

كما أوضحت الشركة خططها للحصول على شهادة من الجهات المختصة في الولايات المتحدة لهذه الطائرة التي تعد منتج تجاري يستهدف المستخدمين من أصحاب العمل، على أن تتسع الطائرة لعدد 8 من الأشخاص.

ومن المقرر أن تنطلق طائرة Honda الجديدة بتحسينات كبيرة عن إصدار الشركة السابق، وتشمل هذه التحسينات كفاءة أعلى في إستهلاك الوقود بنسبة 20% أقل من الطائرات المنافسة.

كما تؤكد Honda Aircraft على أن الطائرة الجديدة تدعم قطع المسافة عبر أمريكا الشمالية دون الحاجة إلى إعادة التزود بالوقود أثناء الرحلة، كما أنها أولى الطائرات المقدمة من هوندا من فئة jet الصغيرة والخفيفة.

يذكر أن طائرة هوندا المرتقبة ترتكز على إصدار نموذج “HondaJet 2600” الذي كُشِف عنه في 2021، ومن المقرر أن تكشف هوندا لاحقاً عن تفاصيل أكثر حول تصميم ومميزات الطائرة.

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