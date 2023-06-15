تكنولوجيا: أجهزة Mac Studio وMac Pro الجديدة من ابل تدعم الإتصال بعدد 8 شاشات 4K

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تدعم إصدارات ابل الجديدة من أجهزة Mac Studio وMac Pro المميزة برقاقة M2 Ultra الإتصال بعدد 8 من الشاشات المميزة بدقة عرض 4K عند معدل تحديث 60Hz.

كشفت وثائق الدعم من ابل عن بعض التفاصيل حول أجهزة الشركة الجديدة Mac Studio وMac Pro المميزة برقاقة M2 Ultra.

وتؤكد صفحات الدعم على أن هذه الأجهزة يمكن أن تدعم إتصال حتى 8 من شاشات 4K، ويأتي جهاز Mac Studio منفذ HDMI 2.1، بينما يضم Mac Pro الجديد اثنان من منافذ HDMI 2.1.

ويمكن لكل منفذ HDMI 2.1 أن يدعم إتصال شاشة 8K عند معدل تحديث 60Hz، أو شاشة 4K بمعدل تحديث 240Hz، كما تؤكد ابل على قدرة معالج M2 Ultra على دعم 6 من شاشات Pro Display XDR.

ولقد انطلق جهاز Mac Studio السابق بميزة دعم حتى 5 من الشاشات الخارجية، على أن تتوفر الميزة في النموذج المميز بمعالج M1 Ultra، لذا فإن ابل قدمت ترقية كبيرة في الإصدار الجديد الذي يدعم حتى 8 من الشاشات.

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