تكنولوجيا: Capture Oneً تجلب تطبيق لتحرير الصور على هواتف آيفون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جلبت Capture One تطبيق التصوير الفوتوغرافي الخاص بها إلى هواتف آيفون. إذ يمكن للمصورين توصيل الكاميرا بهواتفهم والتقاط الصور مباشرة إلى التطبيق.

يعمل تطبيق Capture One مع أكثر من 500 كاميرا، بما في ذلك إصدارات Canon و Sony و Nikon و Fujifilm و Leica و Sigma.

يمكن للتطبيق تطبيق التعديلات تلقائيًا على الصور التي ترسلها الكاميرا إلى جهاز آيفون الخاص بك. وبهذا، يمكن للمصورين تزويد عملائهم بسرعة بالصور المحررة. كما يمكنك التخطيط مسبقًا من خلال إنشاء أنماط على سطح المكتب أو تطبيقات iPad الخاصة بـ Capture One وإرسالها على جهاز آيفون الخاص بك بواسطة AirDrop.

يتيح Capture One للمصورين مشاركة رابط مباشر للجلسة مع زملائهم، ومن ثم يمكنهم المتابعة في الوقت الفعلي سواء كانوا عن بُعد أو في الموقع. تقول الشركة أن هذا سيسمح للمتعاونين باختيار اللقطات المفضلة لديهم بسرعة وتقديم ملاحظات من أي جهاز أينما كانوا. وتشمل الميزات الأخرى للتطبيق تحويل ملفات RAW ومعالجة الألوان.

ستتمكن من نقل اللقطات عبر السحابة إلى Capture One Pro وإنهاء التحرير على سطح المكتب. وتقول الشركة إن التصنيفات وعلامات الألوان والتعديلات ستظل كما هي عند نقل صورك.

اضافت الشركة إلى إنه يمكنك تصدير الصور من التطبيق كيفما تشاء، بما في ذلك إلى قرص SSD خارجي.

يعتبر Capture One بديل لبرنامج Lightroom الشائع، ويأتي التطبيق متاح على App Store الآن. تبلغ تكلفة الاشتراك 5 دولارات شهريًا بعد فترة تجريبية مدتها سبعة أيام، ولكن يمكن للمستخدمين الذين لديهم تطبيق iPad أو حزمة الكل في واحد استخدام Capture One على آيفون دون أي تكلفة إضافية.

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