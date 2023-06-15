تكنولوجيا: ميزة جديدة تصل إلى تطبيق Android Auto

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعد Android Auto تطبيقًا رائعًا يتيح لسيارتك الحديثة التواصل مع هاتف أندرويد الخاص بك بأفضل طريقة ممكنة. ويتيح لك بشكل أساسي إنجاز المزيد من خلال عكس التطبيقات المتوافقة، بحيث لا تحتاج إلى النظر إلى هاتفك أثناء القيادة.

وفي الآونة الاخيرة، تم تجديد Android Auto بالكامل وحصل أخيرًا على المزيد من التطبيقات المفيدة مثل تطبيقات التحكم في المنزل الذكي وتطبيقات الطقس.

والآن، وفقًا لـ 9to5Google، سيتمكن التطبيق من فتح باب الجراچ الخاص بك. هذه ميزة لا تعمل مع أي باب جراچ، لذلك قد تضطر إلى الترقية للتأكد من أنه يمكنك الاستفادة من ميزة Android Auto الجديدة هذه.

يُطلق على التطبيق الذي يسمح لك القيام بذلك تطبيق Tailwind، وهو مخصص بالكامل لفتح باب الجراچ الخاص بك.

يعد استخدام التطبيق بسيط للغاية، كل ما عليك فعله هو الآتي:

افتح التطبيق

اختر باب الجراچ الذي تريد فتحه

بالرغم من إنه يعمل فقط مع أنظمة Tailwind، إلا انه يمكنك الحصول على واحد من موقع الشركة بسعر يصل إلى 80 دولار.

المصدر

اعلان





