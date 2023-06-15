تكنولوجيا: تطبيق Google Lens يمكنه الآن تشخيص حالة جلدك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يستخدم تطبيق Google Lens الكاميرا الموجودة بهاتفك لمساعدتك في معرفة ماهية الشيء وأين يمكنك الحصول عليه ومقدار التكلفة وما إلى ذلك. يمكنك أيضًا استخدامه لمعرفة سلالة الكلب الذي يقف أمامك، أو اسم الزهرة الموجودة في حديقتك.

يمكنك حتى استخدام Google Lens لترجمة مستند أو قائمة أو علامة. تقول جوجل أن Lens يُستخدم للبحث المرئي أكثر من 12 مليار مرة كل شهر. ونشرت جوجل اليوم منشورًا يكشف عن بعض الأشياء الجديدة التي يمكنك القيام بها باستخدام Lens مع إعادة التأكيد على بعض الإمكانات اليومية لهذه الميزة.

ستعمل إحدى الميزات الجديدة بتطبيق Google Lens على تشخيص حالة الجلد. توضح جوجل انه ما عليك سوى التقاط صورة أو تحميل صورة من خلال Lens، وستجد مطابقات مرئية لإبلاغك بعملية البحث.

تعمل هذه الميزة أيضًا إذا لم تكن متأكدًا من كيفية وصف شيء آخر على جسمك، مثل نتوء على شفتك أو خط على أظافرك أو تساقط شعر رأسك. لذلك إذا لم يتمكن طبيبك من إعطائك تشخيصًا، فيمكنك الاستعانة بدكتور Google Lens.

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