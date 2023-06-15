تكنولوجيا: ‏Madhav Sheth يعلن رحيله عن شركة Realme

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد خمس سنوات عمل في شركة Realme، أعلن المدير التنفيذي Madhav Sheth رحيله عن الشركة. وكان قد شغل Sheth منصب الرئيس التنفيذي لشركة Realme India من عام 2018 إلى 2021، وتولى لاحقًا منصب نائب الرئيس لشركة Realme ورئيس مجموعة الأعمال الدولية Realme.

ولقد أصدر Sheth بيانًا رسميًا على تويتر حيث أوضح إنجازات Realme في الهند خلال فترة ولايته، وألمح أيضًا إلى منصب جديد في أعمال التصدير في الهند.

وأكد Sheth أيضًا أنه سيظل مستشارًا استراتيجيًا لشركة Realme واستراتيجيتها التطويرية واستراتيجيات السوق وملاحظات المنتج.

وأصدرت Realme بيانًا رسميًا بشأن رحيل Sheth قائلة: “نود أن نعرب عن خالص امتناننا لـ Madhav Sheth لمساهماته القيمة وشغفه وتفانيه خلال فترة عمله في Realme. فخلال فترة قيادته، حققت Realme إنجازات ملحوظة، مما عزز مكانتها كواحدة من أنجح العلامات التجارية للهواتف الذكية نموًا في جميع أنحاء العالم. ونتقدم بأحر تمنياتنا إلى Madhav من أجل مستقبل ناجح في المستقبل“.

واضافت: “بينما نودع Madhav، نريد أن نؤكد لعملائنا وشركائنا وأصحاب المصلحة لدينا أن عمليات Realme ستستمر بسلاسة. يظل التزامنا بتقديم منتجات عالية الجودة وتجارب مستخدم استثنائية وتقنيات مبتكرة ثابتًا. وسنواصل دفع العلامة التجارية إلى الأمام، وتقديم المنتجات والخدمات المتميزة لعملائنا في جميع أنحاء العالم“.

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