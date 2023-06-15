شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسهم Nvidia تكسب 49 مليار دولار فى يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت المؤشرات الأميركية على تباين وسط تقلبات حادة بعد أن ثبت الفدرالي معدل الفائدة كما كان متوقعاً، لكنه أشار في توقعات اقتصادية جديدة إلى أن تكاليف الاقتراض سترتفع على الأرجح بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى بنهاية هذا العام حسبما نقلت CNBC.

إذ أضافت التوقعات الجديدة ميلًا متشددًا لقرار المركزي الأميركي بشأن الفائدة، مما يدل على أن صانعي السياسة يرون أن معدل الفائدة سيرتفع من النطاق الحالي 5.00٪ -5.25٪ إلى نطاق 5.50٪ -5.75٪ بحلول نهاية العام.



أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية: أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية: تراجع مؤشر الداو جونز بنحو 0.7% أي ما يعادل نحو 232 نقطة في يوم الأربعاء بعد 6 جلسات متتالية من الارتفاع.

وجاء الضغط الأكبر من سهم UnitedHealth والذي هبط بأكثر من 6%.

بينما ارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 0.1% بعد تقلبات حادة ليحافظ على أعلى إغلاق له في نحو 14 شهراً.

كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.4% مسجلاً خامس ارتفاع يومي على التوالي ويغلق فوق مستويات 13600 نقطة للمرة الأولى له منذ أبريل 2022.



سهم Nvidia:قفز سهم Nvidia بنسبة 4.8% في جلسة الأربعاء ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق لتضيف الشركة نحو 49 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في يوم واحد لتصل إلى 1.06 تريليون دولار.

وكان أعضاء البرلمان الأوروبي قد وافقوا على مشروع أوروبي لتنظيم الذكاء الاصطناعي مما يمهد الطريق لمفاوضات مع الدول الأعضاء لوضع اللمسات الأخيرة على هذا النص الذي ينبغي أن يحدّ من مخاطر أنظمة الذكاء الاصطناعي.





سهم UnitedHealth Group:هبط سهمUnitedHealth بأكثر من 6% في جلسة أمس الأربعاء مسجلاً أدنى مستوى له في عام

وحذرت شركة التأمين الصحي من ارتفاع في التكاليف الطبية في الربع الثاني حيث يخضع المزيد من كبار السن لإجراءات غير عاجلة قاموا بتأخيرها أثناء جائحة كورونا.