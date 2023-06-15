شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تختبر ترقية Windows Ink.. تتيح لك الكتابة فى أى مكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم Microsoft بإسقاط بنية معاينة Windows 11 جديدة للمطلعين في قناة Dev، ولديها ميزة جديدة تتيح إدخالات الكتابة اليدوية مباشرة في الحقول عبر نظام التشغيل، وفى السابق كان تحويل الكتابة اليدوية إلى نص يعمل بشكل كبير في برامج معينة، مثل OneNote أو ضمن مربع خاص للتعرف على النص المكتوب بخط اليد.

وتتضمن ميزة Ink الجديدة أيضًا التعرف على النص المحسن من الكتابة اليدوية وميزة إيماءة الخدش التي تساعد المستخدمين على إصلاح الخطأ، بينما قامت Microsoft بتمكين هذه الميزة للغة الإنجليزية الأمريكية فقط، هناك لغات أخرى في الطريق.

وبالنسبة لمستخدمي Windows 11 الذين ليسوا في أي قناة معاينة، جلب Patch Tuesday هذا الأسبوع KB5027231 للجميع ، والذي يتضمن تعديلات مثل تخطيطات Widgets Board المحدثة، و Bluetooth LE ، والتعرف الذكي على رمز 2FA في الإشعارات، وإعدادات USB4 ، وأيقونات الطقس المتحركة لشريط المهام .

وتطرح Microsoft ميزة Windows Ink التي تمت ترقيتها للمستخدمين في Preview Build 23481، ولكنها لن تكون متاحة على الفور للجميع، حتى لو كانوا في قناة Dev، و يمكنك التحقق لمعرفة ما إذا كان متاحًا من خلال الانتقال إلى الإعدادات والبلوتوث والأجهزة والقلم وحبر Windows، الموجود ضمن "الكتابة اليدوية على Shell".

وكن حذرًا نظرًا لأن الميزة قيد الاختبار فهناك عدد قليل من أخطاء Windows Ink المعروفة في هذا الإصدار، وحاليًا لا يمكنك استخدام الكتابة اليدوية لمسح النص داخل Microsoft Edge - وقد "لا يعمل مربع العنوان بشكل صحيح" أيضًا.

وقد تكون مربعات البحث وحقول التعليقات في تطبيقات Microsoft 365 عربات التي تجرها الدواب أيضًا، وأخيرًا على الرغم من أنه يمكنك الكتابة داخل الحقول لا يمكنك تحويل الكتابة اليدوية إلى نص داخل بعض تطبيقات 365 مثل مستندات Word وجداول بيانات Excel.

وإذا رأيت ميزة مثل هذه من قبل، فذلك لأن الأجهزة اللوحية مثل أجهزة iPad تدعم بالفعل الكتابة مباشرة في مربعات النص والحقول، ويهتم نظام التشغيل الأصلي بتحويلها بسرعة إلى نص وإدخالها نيابة عنك، وحتى الأجهزة ذات الميزانية المحدودة مثل Amazon Fire Max 11 الجديدة تتيح للمستخدمين الكتابة في الحقول.