شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة Google Shopping؟.. تستخدم الذكاء الاصطناعى لتصميم الملابس حسب الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم Google ميزتين جديدتين لتجربة التسوق عبر الإنترنت التي تم تصميمها لمساعدة المستخدمين في البحث عن الملابس بمزيد من التفاصيل وتصور أفضل لكيفية ظهور الملابس على أنواع الجسم المختلفة.

وبدءًا من اليوم، يمكن لمستخدمي Google Shopping في الولايات المتحدة الوصول إلى تجربة تجريبية افتراضية تعرض بشكل واقعي كيف سيبدو عنصر من الملابس في مجموعة مختارة من النماذج البشرية الحقيقية، و تتوفر هذه النماذج بدرجات ألوان مختلفة للبشرة ، والأعراق ، وأنواع الشعر ، وأشكال الجسم ، وتتراوح أحجامها بين XXS و 4XL لمساعدة المستخدمين على رؤية كيف ستبدو قطعة من الملابس على نوع الجسم الذي يشبه أجسامهم.

وفي البداية ، ستتوفر القمصان النسائية فقط من مجموعة مختارة من العلامات التجارية مثل H&M و Anthropologie و Everlane و Loft لتجربة التجربة الافتراضية، مع ادعاء Google أن قمصان الرجال و "الملابس الأخرى" ستكون متاحة في وقت لاحق من هذا العام، وتم تصميم هذه الميزة لمساعدة المتسوقين على تجنب خيبة الأمل من خلال تصور شكل قطعة الملابس بدقة قبل شرائها، وفقا لتقرير theverge.

وتدعي الشركة بالإشارة إلى بيانات التسوق الخاصة بها أن 59% من المتسوقين عبر الإنترنت يشعرون بخيبة أمل من شراء الملابس لأنهم توقعوا أن تبدو مختلفة على أجسادهم ، و 42% لا يشعرون بأن نماذج الملابس عبر الإنترنت ممثلة.

وتستخدم التجربة الافتراضية الجديدة في Google Shopping نموذجًا اصطناعيًا قائمًا على الانتشار ، والذي يتم تدريبه عن طريق إضافة ضوضاء Gaussian إلى صورة (بكسل عشوائية أساسًا) ويتعلم النموذج بعد ذلك كيفية إزالتها لإنشاء صور واقعية.

وتسمح هذه العملية لنموذج Google للذكاء الاصطناعى بالتصوير الواقعي لكيفية تجعد عنصر من الملابس ، وثنيه ، وثنيه ، وتثبيته ، وتمدده على النطاق المتاح من الطرز المتنوعة ، بغض النظر عن الزاوية أو الوضع الذي توجد فيه، وللتوضيح فإن النماذج بالنسبة إلى Google Shopping لم يتم إنشاء AI ويتم استخدام الذكاء الاصطناعي ببساطة لتشكيل الملابس حول صور هذه النماذج البشرية.

ويتم أيضًا تقديم فلاتر جديدة إلى Google Shopping اليوم مصممة لمساعدة المستخدمين في العثور على ما يبحثون عنه بالضبط ، مثل بديل مشابه ولكنه أرخص لقميص أو سترة بنمط مختلف. تتيح خوارزميات التعلم الآلي والمطابقة المرئية للمستخدمين تحسين المدخلات مثل اللون والأسلوب والأنماط عبر متاجر الملابس المختلفة عبر الإنترنت للعثور على عنصر يناسب متطلباتهم على أفضل وجه، والميزة متاحة الآن ضمن قوائم المنتجات على Google Shopping وهي مقصورة بالمثل على قمم و لم تذكر Google متى سيتم توسيع هذا إلى أنواع أخرى من الملابس.

وأعلن Levi's بالمثل أنه كان يستخدم الذكاء الاصطناعي لتوسيع خيارات النمذجة للتسوق عبر الإنترنت مرة أخرى في مارس، وبدلاً من استخدام صور لأشخاص حقيقيين مثل Google ، قالت العلامة التجارية الدنيم إنها ستختبر استخدام النماذج التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي ، مدعية في البداية أنها ستساعد في "تنويع" تجربة التسوق الخاصة بشركة الدنيم.

وتراجعت Levi's في وقت لاحق عن تلك التعليقات بعد أن قوبل الإعلان برد فعل عنيف لكنه أكد أن استخدام النماذج التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي من شأنه أن يسمح للعلامة التجارية "بنشر المزيد من الصور لمنتجاتنا على مجموعة من أنواع الجسم بسرعة أكبر."