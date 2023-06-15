تكنولوجيا: ساعة Pixel Watch 2 من جوجل قادمة بإصدارين مختلفين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستأتي ساعة Pixel Watch 2 القادمة بإصدارين مختلفين، وفقًا لأحدث إصدار من تطبيق جوجل. ومن المتوقع أن يتم إطلاق Google Pixel Watch 2 في هذا الخريف إلى جانب سلسلة Pixel 8.

تم الكشف عن الادعاءات حول نوعين مختلفين من Pixel Watch 2 بواسطة 9to5Google. وتعتبر Pixel Watch 2 الإصدار الثاني من Pixel Watch. وكان قد ألمح أحد المسؤلين في وقت سابق إلى أنه من المقرر الكشف عن ساعة جوجل الذكية التالية هذا الخريف. وهناك مؤشرات على أن Pixel Watch 2 ستحتوي أيضًا على إصدار مناسب للأطفال يُباع ضمن Fitbit.

يقال إن Pixel Watch 2 القادمة ستكون مجهزة بمعالج Snapdragon W5 Gen 1. وورد أن آخر تحديث لتطبيق جوجل(الإصدار 14.24) يحتوي على أسماء رمزية لطرازي Pixel Watch 2. الأسماء الرمزية هي Aurora و Eos، وترتبط بالأساطير الرومانية واليونانية على التوالي.

لا توجد سمات مميزة واضحة حتى الآن حول الإصدارين. ومع ذلك، يُعتقد أن أحد الطرازات سيكون مزودًا بإصدار LTE. وسيأتي كلا الطرازين بحافظة مقاس 41 مم متوافقة مع أحزمة ساعة جوجل.

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