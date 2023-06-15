تكنولوجيا: موتورولا للهواتف النقالة ولوجيكوم توقعان اتفاقية استراتيجية لتزويد الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول الهاتف المحمول الشاملة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة “لوجيكوم” و”موتورولا” (التابعة لمجموعة لينوفو) عن شراكة استراتيجية تهدف لتوزيع حلول الأعمال والهواتف الذكية الجاهزة للشركات في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

سيعزز هذا الإعلان الهام الشراكة القائمة بالفعل بين “لينوفو” الشركة الأم لـ”موتورولا” وشركة “لوجيكوم”، كما سيجعل “لوجيكوم” أيضاً لاعب رئيسي في مجال توفير الأجهزة الخلوية وحلول تقنية المعلومات الجاهزة للشركات في جميع أنحاء المنطقة. وتستفيد “لوجيكوم” من سجلها الحافل وخبرتها الواسعة في قطاع توزيع التقنيات، وتُواكب حقيقة اعتماد الشركات على تقنيات الهاتف المحمول في بيئات العمل اليوم، لذلك تلتزم بتوفير تجربة عملاء استثنائية وخدمات توزيع ذات قيمة مضافة لشركائها.

ستتعاون “لوجيكوم” بشكل وثيق مع “موتورولا” وشبكة شركائها لتقديم مجموعة كاملة من الهواتف الذكية وحلول الأعمال من “موتورولا” للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وسيؤدي هذا الجهد التعاوني إلى ظهور الفرص الجديدة وتعزيز النمو المتبادل في قطاع التكنولوجيا الحيوي في المنطقة.

ستشهد الشراكة توفير أحدث ابتكارات الهواتف الذكية للشركات، وتشمل ThinkPhone من “موتورولا” وحلولThinkShield للهاتف المحمول في الأسواق. وصُممت أجهزة ThinkPhone من “موتورولا” بدقة لتقديم تجربة الهاتف الذكي الشاملة للشركات. وبفضل مجموعتها القوية التي تشمل مزايا الأمان والدعم، تعمل حلول Thinkshield للجوال على تمكين شركات تقنية المعلومات من حماية أجهزتها باستخدام خاصية Moto Threat Defense للحماية ضد المخاطر ونشر أجهزة ThinkPhones بسهولة للمستخدمين النهائيين من خلال Zero Touch وMoto OEM Config وإدارة أجهزتهم بالكامل بكفاءة تامة باستخدام الحلول المتطورة لإدارة الأجهزة مثل Moto Device Manager.

قال الدكتور أداموس كريستودولو، مدير تسويق المبيعات والخدمات لدى مجموعة لوجيكوم: “يلتزم فريقنا بتقديم أفضل مستويات الخدمة والدعم، ونحن على ثقة من أن شراكتنا مع “موتورولا” ستمكننا من تقديم نتائج الأعمال المحسّنة للجميع”.

من جانبه، قال شاراي شمس، المدير العام لشركة موتورولا في الشرق الأوسط: “يُسعدنا أن نعلن عن شراكتنا مع لوجيكوم لتوفير حلول الهاتف المحمول الشاملة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ويجمع هذا التعاون بين نقاط القوة في تقنيات موتورولا المتطورة وشبكة توزيع لوجيكوم الواسعة، مما يتيح لنا تقديم الحلول المبتكرة للأجهزة المحمولة، إضافةً إلى تجارب العملاء الاستثنائية للأفراد والشركات في جميع أنحاء

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