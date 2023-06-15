تكنولوجيا: إطلاق ساعة boAt Ultima Call مع إمكانات الاتصال عبر البلوتوث

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت boAt عن أحدث ساعة ذكية لها؛ Ultima Call، والتي تأتي مع إمكانات الاتصال عبر البلوتوث. وتأتي الساعة بعدالإطلاق الأخير لساعة Wanderer Smart Kids.

تتميز Ultima Call بتصميم مربع أنيق وتوفر للمستخدمين الاختيار بين أحزمة السيليكون والمعدن. وتتميز الساعة بشاشة منحنية بحجم 1.83 بوصة ودقة 240 × 284 بكسل ونسبة سطوع 700 نتس في المتر المربع.

ومع أكثر من 100 وجه ساعة قابل للتخصيص، يمكن للمستخدمين تخصيص ساعتهم الذكية لتناسب أسلوبهم وتفضيلاتهم.

يعد دعم الاتصال عبر البلوتوث ميزة بارزة في هذه الساعة الذكية، وهي مزودة أيضًا بميكروفون مدمج عالي الجودة. كما انها تحتوي على لوحة اتصال مريحة وتمكن المستخدمين من حفظ ما يصل إلى 10 جهات اتصال على الساعة، مما يضمن اتصالاً سهلاً وفعالاً.

تركز Ultima Call على المراقبة الصحية الشاملة، وتتميز بتتبع معدل ضربات القلب وتتبع SpO2. ومع دعم أكثر من 700 وضع رياضي، يمكن لعشاق اللياقة البدنية الاختيار من بين مجموعة واسعة من الأنشطة لمراقبة أدائهم وتحسينه.

صُممت Ultima Call لتحمل التآكل والتلف اليومي، وهي مقاومة للماء والغبار مع تصنيف IP68. وهذا يجعلها مناسبة لمختلف البيئات والظروف الجوية، مما يوفر المتانة والموثوقية.

يعد عمر البطارية جانبًا مهمًا في أي ساعة ذكية، ومع Ultima Call، توفر البطارية ما يصل إلى 7 أيام من الاستخدام بشحنة واحدة، مع بطارية تدوم حتى يومين مع تمكين الاتصال عبر البلوتوث.

وبالإضافة إلى وظائفها الأساسية، تقدم Ultima Call مجموعة من الميزات المفيدة مثل التحكم في الكاميرا والتحكم في الموسيقى وتحديثات الطقس والتنبيه والعد التنازلي وساعة التوقف، ووضع عدم الإزعاج، ووظيفة Find My Phone.

تأتي ساعة boAt Ultima Call الذكية بأربعة ألوان جذابة: الأسود والوردي والأزرق والفضي (مع حزام معدني). وبدءًا من 19 يونيو، ستكون متاحة حصريًا على Amazon.in بسعر تمهيدي قدره 1699 روبية.

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