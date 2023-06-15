تكنولوجيا: ‏Truecaller يقدم ميزة تسجيل المكالمات لأجهزة أندرويد وآيفون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرح تطبيق Truecaller الشهير لتحديد هوية المتصل، وظيفة جديدة تقوم بتسجيل المكالمات لمشتركيها المميزين على نظام iOS، مع ميزة مماثلة متاحة بالفعل لمستخدمي أندرويد.

للتغلب على قيود النظام التي تمنع التطبيقات عادةً من تسجيل المكالمات، طور Truecaller حلاً فريدًا. فمع أندرويد، يمكن للمستخدمين بدء وظيفة تسجيل المكالمات مباشرة من داخل تطبيق Truecaller. وإذا اختار المستخدمون استخدام برنامج اتصال آخر، فإن Truecaller يقدم زر تسجيل عائمًا لإمكانية الوصول.

وبالنسبة لمستخدمي iOS، تتضمن العملية طلب خط تسجيل محدد عبر تطبيق Truecaller، والذي يدمج بعد ذلك المكالمات الواردة والصادرة. ولضمان الخصوصية، سيُعلم صوت صفير الطرف الآخر بأنه يتم تسجيل المكالمة.

ظهرت ميزة تسجيل المكالمات لأول مرة على نظام أندرويد الأساسي لـ Truecaller في عام 2018 للمستخدمين المميزين، وبحلول عام 2021، أصبحت الميزة متاحة لجميع مستخدمي أندرويد. ومع ذلك، بعد قرار جوجل في عام 2022 بتقييد الوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات إمكانية الوصول، اضطر تطبيق Truecaller إلى سحب هذه الوظيفة.

اختبرت Truecaller وظيفة تسجيل المكالمات مع مجموعة مختارة من مستخدمي iOS في الولايات المتحدة قبل إتاحتها رسميًا لجميع المشتركين المميزين. تقدم الشركة ثلاث خطط اشتراك في الولايات المتحدة: خطة أساسية خالية من الإعلانات بسعر 1 دولار شهريًا، وخطة متميزة تتضمن تسجيل المكالمات بسعر 3.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا، وخطة من الدرجة الأولى بسعر 4.49 دولارًا أمريكيًا شهريًا تقدم مساعد فحص المكالمات.

صرح الشريك المؤسس للشركة، Nami Zarringhalam، أنه سيتم قريبًا توسيع ميزة تسجيل المكالمات لتشمل بلدان أخرى، بما في ذلك الهند، أكبر سوق لـ Truecaller. ويضم التطبيق حاليًا أكثر من 500000 مستخدم في الولايات المتحدة، مع اشتراك 10٪ في الخطة المدفوعة وإجمالي 350 مليون مستخدم على مستوى العالم. وفي الهند وحدها، تمتلك Truecaller قاعدة مستخدمين تبلغ 100 مليون مستخدم.

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