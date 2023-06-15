شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أداة Google Lens تساعد الآن فى تشخيص الأمراض الجلدية والان مع تفاصيل الخبر
وتستطيع أداة Lens أيضًا تحديد أجزاء أخرى من الجسم، لذا يمكن استخدامها لوصف المشاكل التي يعاني منها المستخدم مع جسمه، والحصول على تقدير أولي للحالة قبل التوجه إلى الطبيب.
وتعلم جوجل أن الكثيرين يستخدمون محرك البحث التقليدي للبحث عن الأعراض والأمراض باستخدام عبارات البحث المكتوبة، لكن من شأن تلك الميزة أن تجعل عملية البحث والحصول على النتائج أسرع وأكثر وضوحًا.
ولم تكشف جوجل عن موعد إطلاق الميزة الجديدة، لكن من المتوقع أن تتوفر خلال الأسابيع المقبلة بشكل تدريجي.
يُذكر أن جوجل قد أشارت إلى أن نتائج البحث التي تُظهرها الميزة الجديدة هدفها تقديم المعلومات للمستخدم حول الحالة، وليس تقديم تشخيص نهائي، كما أنها ليست بديلًا عن الاستشارة الطبية المتخصصة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز