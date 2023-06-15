شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أداة Google Lens تساعد الآن فى تشخيص الأمراض الجلدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل عن ميزة جديدة في أداة تعرف الصور Google Lens تساعد المستخدم في وصف الحالات المختلفة التي تظهر على الجلد، والوصول إلى أقرب تشخيص مبدئي لها، وفقًا لموقع aitnews.

وعند ظهور شيء غريب غير معروف على الجلد، يمكن استخدام كاميرا Google Lens لتصوير الحالة، وسوف تعمل الأداة على تحليل الصورة، والبحث عن الصور المشابهة لها عبر الإنترنت، وعرضها للمستخدم لتحديد الصورة الأكثر ملاءمة والأقرب للحالة الموجودة بالفعل، مصحوبة بمعلومات حولها من مقالات منشورة على الإنترنت.

وتستطيع أداة Lens أيضًا تحديد أجزاء أخرى من الجسم، لذا يمكن استخدامها لوصف المشاكل التي يعاني منها المستخدم مع جسمه، والحصول على تقدير أولي للحالة قبل التوجه إلى الطبيب.

وتعلم جوجل أن الكثيرين يستخدمون محرك البحث التقليدي للبحث عن الأعراض والأمراض باستخدام عبارات البحث المكتوبة، لكن من شأن تلك الميزة أن تجعل عملية البحث والحصول على النتائج أسرع وأكثر وضوحًا.

ولم تكشف جوجل عن موعد إطلاق الميزة الجديدة، لكن من المتوقع أن تتوفر خلال الأسابيع المقبلة بشكل تدريجي.

يُذكر أن جوجل قد أشارت إلى أن نتائج البحث التي تُظهرها الميزة الجديدة هدفها تقديم المعلومات للمستخدم حول الحالة، وليس تقديم تشخيص نهائي، كما أنها ليست بديلًا عن الاستشارة الطبية المتخصصة.