تكنولوجيا: Nothing تؤكد خططها لدفع Android 14 لهاتف Nothing phone (1) في أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Nothing بشكل رسمي على خططها لدفع تحديث Android 14 الجديد لهاتف Nothing phone (1) في أغسطس.

تستعد شركة Nothing لإطلاق إصدارها الجديد من الهواتف الذكية Nothing phone (2) في حدث يعقد الشهر المقبل، ولقد أكدت الشركة في وقت سابق على خططها لدفع تحديث واجهة Nothing OS 2.0 بالتزامن مع إطلاق الجيل الجديد من هواتف الشركة.

ولقد أشار “Carl Pei” الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن الإصدار الأول لن يحصل على تحديث واجهة Nothing OS 2.0 في الوقت الراهن، على أن يتم تحديث الهاتف لاحقاً هذا العام.

كما أوضحت شركة Nothing أن تحديث Nothing OS 2.0 سيؤدي إلى دعم مستخدمي هاتف Phone (1) بتجربة جديدة.

يذكر أن فريق العمل المختص بتطوير واجهة Nothing OS يضم مطوريين سابقين من فريق العمل على واجهة OxygenOS لهواتف OnePlus، إلا أن Nothing تحرص على أن تقدم واجهة Nothing OS تجربة مختلفة لإبراز مميزات نظام تشغيل الأندوريد.

