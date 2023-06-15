شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطرح ميزة معاودة الاتصال لمستخدمى ويندوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تطبيق المراسلة الشهير واتساب مؤخرًا ميزة تحرير الرسائل المرسلة على تطبيق ويندوز الخاص به، يبدو أن النظام الأساسي المملوك لشركة ميتا قد أصدر ميزة جديدة لمختبري الإصدار التجريبي لتطبيق سطح مكتب ويندوز.

أصدر واتساب ميزة إعادة الاتصال الجديدة للمكالمات الفائتة على تطبيق سطح المكتب الخاص به، وهي عبارة عن زر "معاودة الاتصال" الذي يظهر ضمن رسالة حدث عندما لا يتم الرد على مكالمة، وهو متاح بعد تثبيت أحد أحدث إصدارات WhatsApp beta لنظام التشغيل ويندوز من متجر مايكروسوفت، وفقًا لـ WABetaInfo

سيظهر زر "معاودة الاتصال" بجوار رسالة الحدث التي تم إنشاؤها عند فوات مكالمة على واتساب، يوفر هذا الزر للمستخدمين طريقة سريعة للرد على مكالمة فائتة بنقرة واحدة فقط.

وميزة معاودة الاتصال متاحة حاليًا لمختبري الإصدار التجريبي فقط ومن المتوقع قريبًا طرحها لجميع المستخدمين.

أطلق واتساب مؤخرًا ميزة القنوات في الهند، تتيح هذه الميزة للمسؤولين إرسال عمليات بث أحادية الاتجاه للمستخدمين، بما في ذلك النصوص والصور ومقاطع الفيديو والملصقات واستطلاعات الرأي.

بالإضافة إلى ذلك يعمل واتساب بنشاط على تطوير دليل قابل للبحث لتسهيل استكشاف القنوات المتوافقة مع اهتمامات المستخدمين، مثل الهوايات والفرق الرياضية والتحديثات الرسمية المحلية.

يهدف الدليل إلى تعزيز راحة المستخدم من خلال تبسيط عملية اكتشاف القنوات المهمة ومتابعتها.

للانضمام إلى قناة واتساب معينة، يمكن للمستخدمين النقر بسهولة على روابط الدعوة المشتركة في الدردشات أو رسائل البريد الإلكتروني أو المنشورة عبر الإنترنت.