شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى يتهم Google بخرق قواعد المنافسة فى مجال تكنولوجيا الإعلانات والان مع تفاصيل الخبر
وقالت اللجنة أيضًا إن Google قد أساءت استخدام مركزها هذا منذ عام 2014 على الأقل.
وقالت رئيسة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، مارجريت فيستيجر، في بيان: "وجهة النظر الأولية للمفوضية هي أن سحب Google الإجباري لجزء من خدماتها هو الذي سيعالج مخاوف المنافسة".
وأضافت ″ تجمع Google بيانات المستخدمين، وتبيع مساحات إعلانية، وتعمل كوسيط إعلان عبر الإنترنت. لذا فإن Google موجودة في جميع مستويات ما يسمى بسلسلة التوريد لتكنولوجيا adtech تقريبًا ".
وفي بداية العام تم رفع دعوى قضائية في أميركا ضد Google بسبب ممارسات احتكارية، كانت تركز أيضاً على نشاط الإعلان عبر الإنترنت.
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