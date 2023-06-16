شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى يتهم Google بخرق قواعد المنافسة فى مجال تكنولوجيا الإعلانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهم الاتحاد الأوروبي Google بخرق قواعد مكافحة الاحتكار بالنسبة لتكنولوجيا الإعلانات، والمعروفة باسم adtech، وذلك بعد أن توصلت المفوضية الأوروبية إلى استنتاج مبدئي مفاده أن Google هي المهيمنة في السوق الأوروبية على خوادم إعلانات الناشرين وأدوات شراء الإعلانات الآلية حسبما نقلت CNBC.

وقالت اللجنة أيضًا إن Google قد أساءت استخدام مركزها هذا منذ عام 2014 على الأقل.

وسيتاح الآن لشركة Alphabet، الشركة الأم لـ Google، الفرصة الاتهامات التي أثارتها اللجنة والدفاع عن موقفها، فضلاً عن طلب جلسة استماع شفوية لتقديم تعليقاتهم.

وقالت رئيسة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، مارجريت فيستيجر، في بيان: "وجهة النظر الأولية للمفوضية هي أن سحب Google الإجباري لجزء من خدماتها هو الذي سيعالج مخاوف المنافسة".

وأضافت ″ تجمع Google بيانات المستخدمين، وتبيع مساحات إعلانية، وتعمل كوسيط إعلان عبر الإنترنت. لذا فإن Google موجودة في جميع مستويات ما يسمى بسلسلة التوريد لتكنولوجيا adtech تقريبًا ".

وفي بداية العام تم رفع دعوى قضائية في أميركا ضد ‏Google‏ بسبب ممارسات احتكارية، كانت تركز أيضاً على نشاط الإعلان عبر الإنترنت.