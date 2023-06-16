شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشروع قانون أوروبى لتنظيم الذكاء الاصطناعي وحظر أنظمة التعرف على الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذ المشرعون من الاتحاد الأوروبي خطوة كبيرة نحو تنظيم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في المنطقة من خلال تمرير مشروع قانون يعرف باسم قانون الذكاء الاصطناعي. كما لاحظت صحيفة نيويورك تايمز ، فإن هذا مجرد جزء واحد من عملية أطول ، وأقرب ما يمكن أن نرى فيه النسخة النهائية من القانون هو على الأرجح في وقت لاحق من هذا العام. ولكن إذا تم إنفاذ القانون في شكله الحالي ، فسيقوم الاتحاد الأوروبي بحظر استخدام أنظمة القياسات الحيوية في الوقت الفعلي وعن بُعد ، مثل مسح التعرف على الوجه.

كما ستحظر الأجهزة التي تُظهر التلاعب السلوكي المعرفي، مثل الألعاب التي يتم تنشيطها بالصوت والتي يُنظر إليها على أنها تشجع السلوك الخطير لدى الأطفال ، وسيتم أيضًا حظر التقنيات التي تصنف الأشخاص بناءً على وضعهم الاجتماعي والاقتصادي أو خصائصهم الشخصية.

وفي الوقت نفسه، يجب تسجيل التقنيات التي تعتبر "عالية الخطورة" في قاعدة بيانات الاتحاد الأوروبي وتشمل هذه أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحديد الهوية بالقياسات الحيوية وتلك المستخدمة من قبل إنفاذ القانون، وفقا لتقرير engadget.

واقترحت المفوضية الأوروبية قانون الذكاء الاصطناعي لأول مرة في أبريل 2021 كان هذا قبل فترة طويلة من الارتفاع السريع في شعبية أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية، مما أدى إلى زيادة الدعوات لتنظيم الذكاء الاصطناعي، و النسخة التي صوت المشرعون عليها تضمنت قواعد لشركات الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل أوبن إيه آي ، بما في ذلك مطالبتهم بالكشف عن أي محتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وسيُطلب من هذه الشركات أيضًا التأكد من أن نماذجها اللغوية الكبيرة لا يمكنها إنشاء محتوى غير قانوني. أيضًا ، سيتعين عليهم نشر ملخصات للبيانات المحمية بحقوق الطبع والنشر المستخدمة لتدريب نماذجهم.

ولا يزال يتعين على ممثلي البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي التفاوض بشأن تفاصيل الصيغة النهائية للقانون. ويمكنهم أن يقرروا تغيير بعض جوانبها وإضافة استثناءات معينة ، مثل السماح باستخدام التعرف على الوجه لأغراض الأمن القومي، ومن المرجح أن يمر قانون الذكاء الاصطناعي بالعديد من التكرارات بعد هذا التصويت ، على الرغم من أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يأملون في الانتهاء من التفاصيل بحلول نهاية العام.