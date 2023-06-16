شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تروكولر يعيد خدمة تسجيل المكالمات على آيفون وأندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تروكولر مرة أخرى ميزة تسجيل المكالمات الجديدة بعد إزالتها العام الماضي بسبب القيود المفروضة على أنظمة التشغيل من قبل جوجل وآبل، حيث وجدت الشركة طريقة لإعادة الميزة لكنها غير متاحة مجانًا، وهي متوفرة حاليًا في الولايات المتحدة وسيتم توسيعها قريبًا لتشمل المزيد من البلدان.

"أطلقت تروكولر ميزة تسجيل المكالمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمستخدميها النشطين البالغ عددهم 350 مليون مستخدم على كل من iPhone و Android، بدءًا من الولايات المتحدة وتدريجيًا في أجزاء مختلفة من العالم في الأشهر القادمة.

بصرف النظر عن ميزة تسجيل المكالمات، ستقوم المنصة أيضًا بترجمة مكالماتك إلى رسائل نصية، كذلك نسخ كل ما يتم مناقشته أثناء حضور اجتماع مهم على سبيل المثال، بالإضافة إلي دعم اللغة الإنجليزية في الوقت الحالي.

تسجل الميزة الجديدة كلا جانبي المكالمة بوضوح عالٍ وتوفر نسخًا موجزة لجميع تسجيلات المكالمات، مما يحول تسجيل المكالمات إلى نص يسهل التنقل فيه.

وقال تروكولر: "سيأتي كل نسخ مع سطر موضوع موجز يجعل من السهل البحث بسرعة ودقة داخل هذه النسخ باستخدام تقنية نموذج اللغة الكبيرة (LLM)".