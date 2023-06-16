شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك تخطط لاستثمار مليارات الدولارات في جنوب شرق آسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التنفيذي للشركة شو زي تشيو، إن تطبيق الفيديو القصير TikTok يخطط لاستثمار مليارات الدولارات في جنوب شرق آسيا خلال السنوات القليلة المقبلة.

قال Chew في حدث أقيم في إندونيسيا أن محتوى TikTok أصبح أكثر تنوعًا لأنه يضيف المزيد من المستخدمين ويتوسع في التجارة الإلكترونية، وفقاً لموقع gadgets360.

جنوب شرق آسيا هو واحد من أكبر أسواق TikTok من حيث عدد المستخدمين، ولكن النظام الأساسي لم يترجم بعد قاعدة المستخدمين الكبيرة إلى مصدر رئيسي لإيرادات التجارة الإلكترونية حيث يواجه منافسة شرسة من المنافسين الأكبر مثل Sea's Shopee و Lazada من Alibaba و GoTo's Tokopedi.

وأضاف تشيو إن TikTok لديها 8000 موظف في جنوب شرق آسيا، ومليوني بائع صغير يبيعون بضاعتهم على منصتها ، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وفي الوقت نفسه، تواجه TikTok دعوات من المشرعين الأمريكيين ومسؤولي الدولة لحظر التطبيق في جميع أنحاء البلاد بسبب مخاوف بشأن تأثير الحكومة الصينية المحتمل على المنصة، في الآونة الأخيرة، قدمت مجموعة من الحزبين من ستة أعضاء في مجلس الشيوخ وعضوين من مجلس النواب تشريعات لحماية بيانات الأمريكيين من استخدامها من قبل خصوم الولايات المتحدة.

يهدف مشروع القانون إلى معالجة المخاوف بشأن بيانات الأمريكيين الذين يستخدمون تطبيقات الوسائط الاجتماعية المملوكة لأجانب مثل TikTok وقال رون وايدن، رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ ، وهو ديمقراطي ، إن مشروع القانون "سيغلق صنبور البيانات للدول غير الصديقة، ويمنع TikTok من إرسال المعلومات الشخصية للأمريكيين إلى الصين ، ويسمح للدول التي تتمتع بحماية خصوصية قوية بتعزيز علاقاتها."