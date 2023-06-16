شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين استخدام FaceTime على جهاز أبل أو أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد FaceTime طريقة موثوقة للدردشة المرئية بين مستخدمي iPhone و iPad وMac، ولا توجد طريقة لمستخدمي Android لتنزيل تطبيق FaceTime، ولكن منذ إصدار iOS 15 وiPadOS 15 و macOS Monterey، يمكن لأي شخص الانضمام إلى مكالمة FaceTime من متصفح الويب الخاص به.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، إليك كيفية إرسال دعوة FaceTime من جهاز Apple وكيفية الانضمام إلى مكالمة FaceTime على هاتف Android أو جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows.





كيفية الانضمام إلى مكالمة FaceTime على جهاز Androidلا يمكن لمستخدمي Android و Windows بدء مكالمات FaceTime، ولكن إذا كان لديك أحدث إصدار من Google Chrome أو Microsoft Edge، فيمكنك الانضمام إلى مكالمة FaceTime الخاصة بمستخدم Apple.

يحتاج أي شخص لديه جهاز Apple إلى بدء مكالمة FaceTime، للقيام بذلك:

1. اجعل مستخدم Apple يفتح تطبيق FaceTime على أجهزته وحدد إنشاء رابط في الجزء العلوي من التطبيق، ويمكنك استخدام نفس رابط FaceTime لدعوة عدة أشخاص إلى مكالمة.

2. في النافذة المنبثقة، يحتاج مستخدم Apple بعد ذلك إلى تحديد الطريقة التي يرغبون بها في مشاركة الرابط، عبر الرسائل أو البريد أو AirDrop أو أي تطبيق آخر.

لا يهم الطريقة التي يستخدمونها، يحتاج مستخدم Android أو الكمبيوتر الشخصي فقط إلى الحصول على الرابط، اختر تطبيقًا لمشاركة الرابط أو انسخ عنوان الرابط.

3. بمجرد أن يتلقى مستخدم Android أو Windows رابط FaceTime، يجب عليهم فتحه في المتصفح الخاص بهم، ويمكنك الانضمام إلى مكالمة FaceTime من أي متصفح طالما أنه محدث.

4. اطلب من مستخدم Android أو Windows إدخال اسمه والضغط فوق متابعة، هذه ليست أي معلومات تسجيل دخول رسمية مثل معرف Apple، ولكن يمكنك كتابة أي اسم تريده لأغراض التعريف فقط.

5. اطلب من مستخدم Android أو Windows الضغط على زر الانضمام الأخضر في النافذة المنبثقة، قد يحتاجون إلى منح FaceTime إذنًا لاستخدام الميكروفون والكاميرا الخاصة بهم.

6. سيحتاج مستخدم Apple بعد ذلك إلى قبول طلبه للانضمام.

7. بمجرد أن يدخل الطرفان المكالمة، سيرى كلاهما نفس الخيارات لكتم الصوت، وإظهار الكاميرا أو إخفائها، وترك المكالمة، والمزيد.

لن يتمكن مستخدم Android من استخدام ميزات خاصة بنظام iOS مثل SharePlay أو مشاركة الشاشة أو عوامل تصفية FaceTime، ولكن معظم الميزات الضرورية ستكون موجودة.